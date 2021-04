Jako jedny z prvních se do mateřských školek mohou už v pondělí vrátit děti z Karlovarského kraje, a to na základě velmi dobrých pandemických výsledků. Mnoho rodičům se uleví nejen proto, že nebudou muset řešit hlídání, ale navíc nebudou muset jejich děti absolvovat povinné testy na přítomnost covidu – 19.

Už 14 dní přitom chodí do mateřinek předškoláci, a to právě pod podmínkou negativního testu. „Naštěstí od pondělka 26. dubna odpadá pro všechny školkové děti povinné testování, odpadají i roušky. Školky otevíráme všem, kteří přijdou,“ vzkázala rodičům ředitelka 1. mateřské školy v Karlových Varech Zdeňka Tichá. Ta ale připomněla, že povinnost nosit respirátory stále mají všichni dospělí, kteří děti do školek doprovodí nebo si je vyzvednou.

Nejeden rodič povinné testování kritizoval. Dokonce se začaly mezi nimi šířit i zprávy o možných negativních zdravotních důsledcích.

Kdo se ale musí stále podrobit testům, jsou děti školou povinné. „Testujeme dál, a to opět pondělky a čtvrtky. Děti do 15 let mohou nosit jen chirurgické roušky, starší musí mít respirátory,“ informoval ředitel karlovarské Základní školy Krušnohorská Josef Šrámek. Dodal, že ještě tento týden budou ročníky rotovat. Kdy se to změní, záleží na vývoji.