Naopak, je velice ráda, že si ho mohou prohlédnout i ostatní. Arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, si nabídky kraslické autorky velmi váží a poděkoval jí osobním dopisem. Další díla má Naděžda Ševčíková vystavené doma. Mezi nimi i to, kterého si váží nejvíce. Je to Madona, u které se bála nejvíce toho, aby vyjádřila v neotřelé podobě vztah matky s dítětem. Povedlo se jí to dokonale. Při paličkování totiž nepoužívá žádný podvínek čili podklad jako mustr. Jede takzvaně naostro, jen ona a její zručnost, trpělivost a kreativita.

Paličkování se sedmaosmdasátiletá žena věnuje od svých studií na vysoké škole. A dřevěným tyčkám, které ji v rukou jen hrají, říká kouzelné paličky. Vydala také knihu a v současné době připravuje spolu s ostatními výstavu paličkované krajky v Kraslicích.

"V paličkování se dá vyjádřit úplně všechno, co si vymyslíte. Potřebujete zručnost, kreativitu a hlavně trpělivost. Když začnu, jedu z jedné vody načisto jak se říká," popisuje. Do Kraslic ji zavála praxe v době studií v Praze. Je absolventkou pražské vysoké školy uměleckoprůmyslové v oboru paličkované a průmyslové krajky. Již od prvního ročníku bylo jasné, že to je volba pro celý život. V Krajce v Kraslicích mohla realizovat své nápady. Jak sama říká, práce ji bavila od samého začátku. Od kolegyně se ke svému oboru naučila ještě technické kreslení a dala průchod svým nápadům, kterých měla nespočet.

"Bavilo mě řešení, vymýšlení nových nápadů. V kolekci jsme měli třeba dva tisíce vzorů. Když se rodil nový vzor krajky byl to krásný pocit. Chodila jsem se dívat do výroby a nemohla se dočkat prvních kusů. Mezi vyšívacími stroji běhaly šikovné švadleny, byl tam hrozný rachot z mašin, ale pro mě to byl krásný rachot," říká Ševčíková.

Začínali se vzdušnou obyčejnou krajkou. Pak přibyly složitější vzory, později barevné. Hlavní byl nápad, nový a neotřelý. Žádné kopírování nebo jen pouhé obměňování. O tom, že svou práci milovala a dělala srdcem, svědčí i fakt, že ji při vší zodpovědnosti kterou měla, dělala za plat řadových kolegyň. Odmítla totiž vstoupit do Komunistické strany Československa.

"Odbyt byl do celého světa. Výjimkou nebyl třeba ani Egypt. Barevné krajky šly zase na východ. Decentnější na Západ. Krajka v sedmdesátých letech byla na vrcholu. Na výstavě Expo v roce 1967 byla děvčata v krajkovaných róbách, byla to nádhera," vzpomíná Ševčíková. Po revoluci v roce 1989 začalo vše v podniku upadat a nakonec Krajka jako podnik zanikla úplně. Dodnes, když o té době mluví, má vlhké oči.

V roce 2018 si splnila sen a vydala knihu. Jmenuje se Výběr z celoživotního díla akademické malířky Naděždy Ševčíkové v oboru paličkovaní krajky a jiné textilní tvorby. Nyní chystá spolu se Stanislavou Dietzovou a dalšími dobrovolníky výstavu krajky v rekonstruované kraslické hrázděnce. K vidění bude 16. října při Dni otevřených dveří. Výstav zažila několik, a to nejen v Čechách, ale i v Německu. Jeden z jejich vzorů červené krajky kdysi dokonce vyhrál i v kanadském Montrealu.

Další úchvatná díla nemalých rozměrů má ve svém bytě. K vidění je například Matějská pouť, kterou si autorka připravila na státnice nebo obrovské Labutí jezero. Autorka nechce, aby její díla skončila v soukromých rukou.

"Například na Labutí jezero jsem chodila při studiích v Praze do Národního divadla. Vytvořila jsem ho proto z paličkované krajky a nabídla ho divadlu. Nikdo se mi ale ani neozval, což mě mrzí. Doma mám řadu dalších a dalších prací, ale nejvíc jsem pyšná na Madonu. Povedlo se mi zachytit věrný výraz matky s dítětem, a to za použití jen tří barev krajky. A když mi napsal kardinál Duka, měla jsem také velkou radost," dodává Ševčíková. Chtěla, aby byl Týnský chrám perfektní. Neváhala se přitom sebrat a zajet na Staroměstské náměstí v Praze jen proto, aby tak nakreslila okno chrámu. "Aby to bylo přesné," směje se autorka.

"Velmi si Vaší nabídky vážím, už proto, že je v tomto díle ukryto velké množství hodin trpělivé práce! Budu proto rád, budu - li moci toto unikátní dílo vystavit v mém audienčním prostoru, kde je budou moci obdivovat všechny návštěvy," napsal Naděždě Ševčíkové Dominik Duka.