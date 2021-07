Jedním z těch, který vyrazil na vodu byl i vodácký mazáka Vladimír Marek. Sebou vzal naopak naprostého zelenáče, který měl na řece v lodi premiéru. Nastupovali n Sokolově a cíl cesty neměli pevně daný.

"Kam dojedeme tam dojedeme, chceme si to užít takzvaně na pohodu. Ohři mám rád, jel jsme jí mockrát, protože jsem z tohoto regionu. Jel jsme i Sázavu, Berounku a dokonce i Svatavku z Kraslic do Sokolova. Bylo to po deštích a byl to docela fofr," směje se zkušenější z dvojice vodáků Vladimír Marek. Jako plavidlo má gumovou nafukovací kánoi a nedá na ni dopustit. "Nafoukneš, jedeš, vyfoukneš a je to," směje se.

Spolu s ním vyrazil jako háček Josef Fiedler. "Jedu úplně poprvé. Vždycky jsme to chtěl zkusit a konečně jsem se k tomu dostal. Těším se. Pokud dojedeme do Lokte, budu rád, pokud ne nevadí," řekl Fiedler.

V sokolovské loděnice sídli půjčovna Dronte a lidé v ní měli o víkendu napilno. "Byl to frmol, ale super víkend. Jenom našich lodí tudy projely stovky. Vodáky ani nespočítáme, ale bylo jich tady na Ohři určitě tisíce," říká shodně parta mladých lidí v sokolovské pobočce Dronte.