FOTO, VIDEO: Do loketského kostela dorazil zvon. V neděli mu požehnají

Na Velký pátek byl do Lokte přivezen nový zvon sv. Anežka. Speciální firma jej transportovala do kostela svatého Václava. Šlo o nelehký úkol, protože do loketského farního kostela vedou ze všech stran prudká schodiště. Parta chlapů si s tím poradila a v neděli mohou lidé přijít do kostela, aby viděli požehnání novému zvonu.

Do loketského kostela dorazil zvon. V neděli mu požehnají. | Video: Deník/Roman Cichocki

„Je paradoxní, že bude nový zvon přivezen právě na Velký pátek. Podle prastaré církevní tradice je to totiž den, kdy zvony všech kostelů světa mlčí a podle lidových pověstí „odletěly“ do Říma. U nás to bude obráceně a naše svatá Anežka na Velký pátek „přiletí“ do Lokte,“ říká historik Miloš Bělohlávek, člen spolku Loketské zvony. Samotné svěcení zvonu a představení veřejnosti proběhnu na velikonoční neděli 17. dubna odpoledne. Ve 14.00 bude zvon slavnostně představen obyvatelů Lokte a okolí, zároveň s tím bude i puštěno video z jeho odlévání a zájemci si budou moci nový zvon vyfotografovat. Od 15.00 pak proběhne slavnostní mše svatá, během které bude zvon požehnán. Hlavním celebrantem mše a světitelem zvonu bude velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou J.M. Jiří Šedivý. Chlapeček Mark se narodil v sanitce cestou do porodnice Spolek Loketské zvony z. s. od roku 2018 pořádá sbírku na nové zvony v kostele sv. Václava v Lokti. V roce 2019 se nám již podařilo zrenovovat původní nejmenší zvon sv. Florián (130.000,- Kč), který ve zvonici zůstal. Prošel kompletní opravou a je opatřen elektropohonem. V letošním roce bylo již vybráno dostatek prostředků k tomu, aby byl odlit první z nových zvonů. Nese jméno české zemské patronky svaté Anežky Přemyslovny a vznikl v dílně zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Zvon Anežka byl odlit v březnu, je naladěn do tónu C2, váží cca 320 kg a má spodní průměr 800 mm. Náklady na odlití zvonu činili více než čtyři sta tisíc korun. Na jeho vzniku se podílela celá řada dárců, přičemž jména těch největších jsou odlita přímo na stěně zvonu. V roce 1942 byly loketské kostelní zvony z chrámu svatého Václava zničeny německými okupačními orgány. Po osmdesáti letech se vrátí první z nových loketských zvonů. FOTO, VIDEO: Řehtači v Šabině drží tradici a letos mají dokonce nové posily „Loket o své zvony přišel dokonce hned dvakrát. Nejprve za první světové války, kdy byly z kostela svatého Václava sejmuty zvony pro válečné potřeby rakouské monarchie. Ve 20. letech 20. století se zvony podařilo obnovit. Během jednoho roku tehdy obyvatelé Lokte dali dohromady prostředky na odlití čtyř nových zvonů. Bohužel, v roce 1942 byly i tyto zvony odvezeny a zničeny,“ říká předsedkyně spolku Loketské zvony Jitka Hlavsová. „Anežka bude i po svém svěcení umístěna v kostele, kde bude čekat na své další sourozence. Paní zvonařka navrhla totiž celkem tři nové zvony, které nahradí ty chybějící. Největší zvon bude mít 500 kg, prostřední je právě Anežka a nejmenší bude mít 220 kg. Zvony svou celkovou hmotností odpovídají původním, které v kostely visely do roku 1917, respektive do roku 1942,“ uzavřel Miloš Bělohlávek.