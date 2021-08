Před čtyřmi roky kandidovalo 21 subjektů a kraj zastupovalo pět poslanců.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Voliči v Karlovarském kraji budou do Poslanecké sněmovny letos vybírat své favority ze 17 kandidujících politických stran a hnutí. Což je o čtyři strany a hnutí méně, než tomu bylo před čtyřmi lety, kdy se o přízeň voličů v kraji ucházelo 21 uskupení. Volby do Parlamentu ČR se letos konají od 8. do 9. října. Termín pro podání kandidátek skončil včera v 16 hodin.