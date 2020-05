Už toto pondělí opět zasednou po dvou a půl měsících do školních lavic žáci prvních stupňů. Mnohde přijde do škol ale jen třetina dětí, na Základní škole Masarykova v Ostrově dokonce jen jedna pětina. Právě zde je hlavním důvodem malého zájmu fakt, že řada rodičů přišla o zaměstnání, a tak raději nechají děti doma a budou čerpat příspěvky na ošetřování člena rodiny.

„U nás to opravdu nebude o výuce, protože dětí v pondělí nastoupí relativně málo, je to asi jedna pětina – z 292 jde o 53 žáků na prvním stupni, které rozdělíme do čtyř skupin,“ uvedl ředitel ostrovské základní školy Helmut Harzer a pokračoval: „Řada našich rodičů pracuje v cestovním ruchu a teď přišla o práci. Děti tak s nimi zůstanou doma.“

Ve škole jsou na 25. květen připraveni, nakoupili dezinfekce, a vychovatelky dokonce našily sto roušek, které budou rozdávat dětem, jež je budou potřebovat.

Základní škola v Kyselce snad jako jediná v regionu má tu možnost, že může hlídat teplotu dětí díky speciální termokameře, kterou škole zdarma zapůjčila nejmenovaná firma. „Jsme za to opravdu rádi. Je to i mimořádná příležitost pro děti, aby se s podobnou technikou seznámily. Jinak by ji mohly vidět jen v Techmanii,“ poznamenala ředitelka Olga Ševčíková.

Do školy zde nastoupí asi 27 dětí ze 70 a budou rozdělené do tří skupin. I v této škole je jednou z příčin, proč žáci zůstávají doma, čerpání ošetřovného z důvodu ztráty zaměstnání. Jiným rodičům ale například vadilo, že všude bude ve skupině daná třídní učitelka.

Smíchané kolektivy z různých tříd se nelíbily některým rodičům z Nejdku, kteří si také nechávají děti doma. „Nejvíce se ale rodiče báli nemocí a dalším důvodem je čerpání ošetřovného,“ vysvětlila ředitelka školy v Nejdku Klaudie Mašterová.

Do tříd tu má v pondělí nastoupit asi 60 žáků ze 180, pedagogové si je rozdělí do pěti skupin.

Ředitelka Mašterová doufá, že nenastanou žádné organizační zmatky a škola dětem dokáže nabídnout takové možnosti, aby se co nejméně potkávaly. „Máme tři patra, takže by neměly nastat komplikace ani na toaletách,“ konstatovala.

Jak ale někteří ředitelé z menších obcí dodávají, děti se už dávno venku shlukují, a tak jim zákaz kontaktu přijde už nyní jako bezpředmětný.