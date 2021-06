Kolem budoucnosti starého karlovarského letního kina je v posledních dnech velmi rušno. Vedení města odmítá, že by mělo s areálem jiný záměr a přiznává, že vlastně neví, co s ním bude. Přesto se ale minulý týden přímo v letním kině sešli zástupci kulturní komise, náměstek primátorky pro kulturu a majetek Josef Kopfstein (Karlovaráci) s podnikatelem Tomášem Procházkou. Ten ještě dávno před covidem oslovil radnici, že by si vzal areál do pronájmu. Ze spolupráce nakonec sešlo.

Vedení radnice mezitím zaměřilo svou pozornost na koupaliště Rolava na sídlišti Čankovská, kde by měl vzniknout nový amfiteátr. Ani jeho realizace zatím ovšem není definitivně odsouhlasena. Navíc v posledních dnech vznikly ve městě dvě petice - jedna podporuje provoz stávajícího kina, ve druhé se mají obyvatelé Čankovské bouřit proti výstavbě letního kina na Rolavě.

"Setkání iniciovala kulturní komise, která mě pozvala na jednání v letním kině. Oslovili mě, zda mám stále zájem do toho jít. Přiznávám, že se mi do toho za současné situace, která vládne v kultuře v Karlových Varech, ani nechce. Plánuje se tu výstavba nového amfiteátru na Rolavě, který by měl nabízet podobné věci, co chci já. Nemá smysl pořádat akce ve dvou letních kinech," říká Procházka, který chce vyčkat, jak dopadnou záměry na Rolavě a jenž už dostal pozvánku na další jednání kulturní komise.

Právě díky jeho snahám se přišlo na to, že klub pod pódiem není zkolaudovaný. Potřebuje rekonstrukci, kterou radnice odhaduje minimálně na 14 milionů korun. Procházka ale klub využívat nechce, stačily by mu jen venkovní prostory.

"Na místě členové kulturní komise konstatovali, že kdyby se město jen trochu snažilo, mohl by pan Procházka venkovní prostory využívat. O klub nejde, ten potřebuje velké investice, na které nyní nemá město peníze, a bez kolaudace ho nelze využívat. Výsledkem této schůzky z minulého týdne je, že bychom rádi iniciovali, aby město letní kino zprovoznilo," poznamenává opoziční zastupitel, bývalý náměstek pro kulturu a současný člen kulturní komise Jiří Klsák (KOA) a pokračuje: "Letní kino je klenot. A pokud je tu možnost domluvit se s možným nájemcem, tak proč ne?"

Náměstek Kopfstein na aktuální dění reaguje tím, že potřebuje od Procházky vidět koncepci využití areálu. "Na využití pouze venkovních prostor mám názor, ale nejdříve musím vidět nějakou vizi. Vyhovíme každému podnikateli, který přijde s něčím rozumným," konstatuje Kopfstein.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) říká, že město neví, co s letním kinem bude. "Odmítáme ale přispívat na kulturní akce pořadatelů, které jsou prodělečné. Takto to nejde, město na to nemá peníze. Navíc není vůbec jisté, že amfiteátr na Rolavě bude. Zatím na to máme jen studii. Teprve druhým rokem zde soustřeďujeme akce v rámci Karlovarského kulturního léta," poznamenává primátorka, která připomněla, že se letos budou dělat zkoušky na hlasitost produkce na Rolavě. Navíc podle ní zájem o akce ve starém letním kině mezi veřejností není až tak velký. "Nechceme cpát peníze do provozu areálu, kde na promítání přijde jeden člověk," doplňuje náměstek Tomáš Trtek (ANO).

Podle Kopfsteina město nabídlo staré letní kino například Mezinárodnímu filmovému festivalu (MFF), ten ho ale odmítl. Primátorka navíc prozradila pikantní historku z minulosti. Aby před lety mohl John Travolta účinkovat na pódiu v letním kině v rámci MFF, investovalo město téměř 1,5 milionu korun do provizorního statického zajištění pódia. Jinak by se totiž pódium propadlo.