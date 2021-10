V rámci Karlovarského kraje má obec Doupovské Hradiště několik volebních výjimečností. Parlamentní volby se v historii obce, která vznikla na místě bývalého vojenského újezdu v roce 2016, konají letos teprve podruhé. V těch prvních se navíc ukázala asi nejvýraznější vyhraněnost voličů z celého kraje. Téměř polovina obce volila totiž jednu stranu.

K volbám v roce 2017 dorazilo 55 procent oprávněných voličů. Více než 48,5 procent z nich vložilo důvěru do Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Procentuálně strana nikde vyšší výsledek v kraji nezaznamenala. „Oslovil především mojí generaci. A ta je poctivá a k volbám chodí pravidelně, mladí to flinkají, proto to bylo tak vysoké,“ popisuje seniorka, která k volební urně právě míří. Její politické preference jsou jiné, přesto o tom, že tu premiér získá vysokou podporu i letos nepochybuje. Čím strana polovinu obce zaujala mezi sebou sousedé příliš neřeší. „My se tady všichni známe a hádat se o politice, to nemá cenu a nedá se říct, že by kvůli tomu vznikaly nějaké konflikty v hospodě nebo tak,“ popisuje obyvatelka Miluše Rajtmajerová.

„Měli jsme tu ale nedávno jednu akci, kdy celá obec skládala pelety a to se s pokročilou hodinou začalo živě diskutovat asi hodinu. Ale bez konfliktů,“ říká. Naopak se ale doupovští shodují, že politika je zdroj mezigeneračních neshod uvnitř rodin. „Stává se, že někteří příbuzní žijí už jinde, v Praze a jiných velkých městech. A to politické smýšlení je prostě jiné, než u starší generace, která žije tady. Takže vím o rodinách, kde se o politice mluvit nesmí a když to začne, někteří členové raději odcházejí pryč,“ směje se Hana Vlčková.

Po první hodině voleb v Doupovském Hradišti do volební místnosti vstupují příslušníci Policie ČR. Provedou krátkou kontrolu a pochybení nezjistí a míří na kontrolu do další obce. „Je to hrozný zápřah, než to člověk objede celé, nechá se to,“ komentuje hlasitě služebně zkušenější policista kolegyni cestou k služebnímu vozu. Do volební síně mezitím míří další volička. Když odvolí, komise jí upozorní, aby si na cestu vzala sladké pečivo z košíku, který je připravený u východu. „Před covidem jsme vždycky pekli, chtěli jsme sousedům udělat radost a odměnit, povzbudit za to, že u voleb byli,“ vypráví členka volební komise Zdeňka Nováková„Teď to kvůli hygieně možné není, tak jsme alespoň připravili balené pečivo,“ popisuje. Pandemie ale nezabránila jiné tradici. Volební místnost zdobí živé kytice, pozornost od starostky pro členky komise.