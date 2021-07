Od čtvrtka 1. července se do centra lázní v Karlových Varech má dostat mnohem méně motoristů než doposud. Už rok vjezd do lázeňského území střeží výsuvné sloupky, jimiž chtěl magistrát snížit počet aut v tomto území. V podstatě to fungovala tak, že ten, kdo znal heslo, mohl poslat SMS a sloupky se mu zasunuly. Podle Martina Duška, radního karlovarského magistrátu, který má tuto problematiku na starosti, byl však systém zneužívaný, a proto se musí změnit.

"Je to další obstrukce ze strany magistrátu, která nám akorát v této těžké době zkomplikuje naše podnikání. Systém je složitý. Máme své vlastní parkoviště, ale hosté se na něj jen tak nedostanou. To už k nám příště nepřijedou a raději si zarezervují ubytování jinde, kde nebudou muset složitě řešit, jak se dostat autem k hotelu," postěžovala si redakci majitelka hotelu Promenáda Štěpánka Pazderková.

Popsala systém, který bude od 1. července platit. "Doteď si sloupky mohli klienti otevřít na základě poslané zprávy, jenže jsme to prý zneužívali. Nově tak návštěvník dojede autem ke sloupku, odkud nám zavolá na pevnou linku. Já ten telefon zvednu a během hovoru s ním mu mobilem sloupky spustím. Na pevné lince budeme muset být nepřetržitě, ani si nebudeme moci odskočit, abychom hosta nepropásli. V dnešní době, kdy se používá spousta on - line aplikací a programů, nám tento systém přijde jako naprosto nepružný," vysvětlila hoteliérka.

Radní Dušek se ovšem nedomnívá, že by šlo o obstrukce a zbytečné komplikace. "Zatímco se nám průjezdy aut do lázeňského území krátce po instalaci sloupků snížily, v posledních měsících zase rapidně přibyly. Dopravu v tomto území přitom chceme zklidnit už jen kvůli tomu, že jdeme do UNESCA. To je jeden faktor. Druhým je pak to, že kvůli porušování vjezdu přes sloupky došlo k enormnímu nárůstu pojistných událostí na vozidlech. Proč? Protože projelo jedno auto, za ním chtělo projet druhé, které ovšem už sloupky nepustily, a tak došlo k poškození auta. Jen za poslední dva měsíce evidujeme deset pojistných událostí a situace došla tak daleko, že nám chce pojišťovna vypovědět smlouvu," konstatoval karlovarský radní.

Navíc se radnice dozvěděla, že některé hotely dokonce heslo zveřejnily na svých webových stránkách. "Dosavadní systém byl zneužívaný, o čemž svědčí i opětovný nárůst dopravy. Proto jsme textové zprávy zrušili a snížili i počty těch, které sloupky mohou ovládat přes telefony," poznamenal Dušek.

Vedení města ovšem netrvá na tom, že systém, který se spustí už tento týden, musí být definitivní. Už totiž kontaktovalo dodavatele, kterým je firma Eltodo, aby připravilo další možné změny. Radnice bude mít také přehled, kdo sloupky konkrétně ovládá. Jak Dušek zároveň doplnil, vjezd do lázeňského území je pro ty, kteří mají standardní oprávnění, možný nadále i přes sloupky. Pro zásobování a třeba jen pro ty, kteří tam potřebují někomu zalít květiny, jsou totiž zasunuté každý den od 8 do 10 a od 18 do 19 hodin.