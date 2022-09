„Já a moje sestra jsme vybíraly hotel na dovolenou. Ozval se nám zástupce cestovky Exim tours s tím, že nám vybral tři hotely. Já jsem chtěla dovolenou pro čtyři osoby do 50 tisíc a sestra pro tři osoby. Když jsme četly, co v hotelu je, dívaly se na fotky, tak to vypadalo moc hezky. Bohužel až po zaplacení jsem začala číst recenze. S obavami, že tam není to, co se píše, jsem volala zpátky pánovi, ale ten mě ubezpečoval, že je vše v pořádku, že kdyby to tak nebylo, tak by je někdo upozornil,“ uvedla k dovolené v hotelu Houda Golf f & Aqua Park 3* s all inclusive Šafandová.

Už po příjezdu jim bylo jasné, že nepůjde o dovolenou snů. „Když jsme tam dorazili, tak to byla katastrofa. Moře špinavé, plavaly tam vajgly, respirátory, obaly od vložek a podobně. V bazénu byla také špína. Jídelna vypadala jako velkozávodka a navíc ten nehorázný nepořádek, děti i tam ani nechtěly chodit jíst. Klimatizace nešla, pokoj jsem osobně měnila šestkrát. Byl tam nepořádek, uklízečku jsem si naháněla sama. Nehledě na to, že sám zaměstnanec si řekl o bakšiš. Vybavení bylo hrozné. Zkrátka to neodpovídalo tomu, co cestovka slibovala, absolutně ne. To nebyla dovolená, ale hrůza, doteď jsme z toho v šoku,“ popsala Šafandová s tím, že všichni, kdo s nimi v daný termín jeli, si stěžovali. „Navíc mělo jít o vesměs evropský hotel, ale byla tam spousta tunisanů, někdy jsme si přišli až diskriminovaní,“ poznamenala Šafandová.

Na místě dovolenou ihned reklamovali u delegáta a po návratu i cestovní kanceláři. K celé situaci se Deníku mluvčí Exim tours Petr Kostka vyjádřil slovy: „Oddělení péče o zákazníky se s paní Šafandovou spojí a bude se snažit najít řešení její reklamace.“

Řešení reklamace cestovka našla, ale její vyjádření šokovalo ženu podruhé. V podstatě by se to dalo shrnout tak, že cestovka netuší, na co si paní stěžuje, že tak to tam chodí. „Je nám upřímně líto, pokud jste nebyli spokojeni s pobytem ve vámi zvoleném hotelu Houda Golf f & Aqua Park 3*. Již v popisu hotelu však uvádíme, že se jedná o hotel, který je vhodný pro nenáročné klienty. Hotely 3* kategorie jsou ubytovací zařízení nižší střední turistické třídy s běžným vybavením a rozsahem stravování. K vaší připomínce k úklidu uvádíme, že úklid probíhá denně. Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností,“ zaznělo mimo jiné v odpovědi na reklamaci.

Omluvili se i za nemilý ruch způsobený přítomností tamních obyvatel. Přesto s žádostí o navrácení 50% částky Šafandová neuspěla s tím, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky a bude jí vráceno jen 4500 Kč. „Tohle je hodně smutné. Nemám ani slov,“ okomentovala žena.