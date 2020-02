Mnohé ze scén se točily právě v Michalových Horách a také na řadě dalších míst Tachovska. Místní si ve filmu zahráli a mnozí vzpomínají. Podobně jako auto hudby k Drsné Planině Zdeněk Barták. „Jak bych si nepamatoval… Poprvé jsem skládal hudbu k celovečernímu filmu,“ řekl Deníku a dodal zajímavost, že prvně si stoupl i před kameru. V té době totiž natáčel tachovský amatérský filmař František Soukup svůj snímek Tragédie nejen vodníkova. Vodníka, který čeká na mořskou pannu, měl původně zahrát primář Čestmír Vajnar z Plané. Ale musel na nějakou operaci, proto za sebe poslal náhradu. „Tou náhradou jsem byl já,“ dodal Barták, který u primáře na mlýně v Holostřevech skládal hudbu k Drsné Planině.

Na natáčení vzpomínají přímý účastníci. „Byla to velká událost, dobře si to pamatuji. Stejně jako promítání filmu Král Šumavy a následná beseda s tvůrci,“ uvedla Jindřiška Benešová. „Můj táta, Vojtěch Hermann, v tom filmu hrál taky. Celkem šedesát let promítal v kině v Plané,“ dodala Marie Vojtěchová.

V únoru roku 1980 zaznamenal kronikář Vojtěch Válek návštěvu premiéry filmu. „24. února se účastnilo 70 našich občanů představení filmu Drsná Planina, natáčeného převážně v Michalových Horách a okolí. Film se celkem líbil, bylo tam dost scén, na nichž bylo vidět pěkné záběry od nás, i když jich bylo také mnoho vystříháno,“ píše kronikář a podotýká, že všechna představení tohoto filmu v Plané byla do posledního místa vyprodána a diváky dopravil do kina autobus ČSAD.

Vojtěch Válek o úmyslu filmařů píše v kronice už v roce 1978. „Při vyhledávání nejvhodnějšího místa pro chystaný film V ruce samopal podle románu Rudolfa Kalčíka a Oty Janečka byly po dlouhém jednání vybrány Michalovy Hory. Děj tohoto románu se odehrával v Broumově u Zadního Chodova,“ zapsal a dodal, že příští rok se tedy bude filmovat. Podrobnou zprávu o tom, že dorazí filmaři, přinesla i tehdejší Tachovská Jiskra, jejíž redaktor a fotograf byl ve vyhledávací skupině.

Za dvacet kroků sto korun

Následující rok opravdu štáb dorazil a kronika Michalových Hor se opět zmiňuje o Drsné Planině. Natáčelo se od 10. ledna do července, celkem jedenáctkrát. „V samotné obci způsobila přítomnost filmařů značný rozruch. Řada lidí si přitom přišla na poměrně značný příjem za málo práce. Mladík za doprovod herečky asi dvacet kroků dostal 100 korun, žena hledící z okna asi pět minut, rovněž sto korun, a podobně. Také prodejna a hostinec si přišly na své. Dříve slavné hornické městečko opět ožilo a na chvíli se po staletích stalo alespoň na čas známé…“

Snímek přibližující až s dokumentární autenticitou život lidí a prvních příslušníků Pohotovostního pluku SNB v obci Planina v prvních poválečných letech se natáčel také v Labuti, v bývalé papírně u Křínova, v hájovně u Žďáru, na nádraží v Boru, které bylo přejmenováno na Planou, v Broumově i v Lesné. V tehdejším kině Pohraniční stráže v Plané ho při zmiňovaném premiérovém uvedení vidělo celkem údajně na 3,5 tisíce diváků…

Zákulisí natáčení

O filmu a jeho natáčení na Tachovsku psal Jiří Kalaš, dlouholetý promítač a vedoucí plánského kina a také veliký filmový fanoušek. Pro čtenáře, kteří by chtěli nahlédnout do zákulisí natáčení, připravil Tachovský deník téma: Filmaři na Tachovsku, kde je celkem sedmnáct dílů vyprávění právě od Jiřího Kalaše.

