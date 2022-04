„Veliké díky patří vám všem za to, že jste podporovali pivovar v době covidu. Bylo to depresivní, nevidět vás zde. Ale dnes je to pro mne obrovský bonus, vidět vás zpět, bez masek a usměvavý u dobrého piva,“ uvedl za Chodovar Jiří Plevka, který poděkoval také dobrovolným hasičům a všem, kteří se podíleli na zdárném koulení sudu.

Sud rachotil na silnicích celý den. Start byl už v půl osmé ráno u radnice v Störnsteinu, které je partnerským městem Chodové Plané. Na nádvoří pivovaru se konalo od 15 hodin Veselé odpoledne a hostům zahrála Daliborka. Pivovar dostal od místních dobrovolných hasičů repliku praporu. „Hasiči a pivovar vždy patřili a patří k sobě,“ podotkl za předávající hasiče Václav Zimák. „Najdeme pro prapor důstojné místo, kde bude viset a budou ho moci vidět i naši návštěvníci,“ dodal Jiří Plevka.

Další akcí, kterou Chodovar pořádá, bude 26. června Mistrovství České republiky v koulení pivních sudů.

