Až v polovině prosince měla být podle původních termínů dokončená stavba nového Dvorského mostu, který nahrazuje starý, jenž byl v havarijním stavu a letos v březnu byl kvůli tomu zbourán. Nyní přichází dobrá zpráva pro všechny motoristy, kteří musejí absolvovat přejezd řeky Ohře obzvláště kolem odpolední špičky. Most by mohl být totiž hotový už na konci listopadu.

Že se na stavbě finišuje, pozná i laik. "Ano, je to pravda, stavba se blíží ke konci. Pokud vše půjde dobře, do předčasného užívání by mohl být uveden už na přelomu listopadu a prosince," uvedl vedoucí odboru investic karlovarského magistrátu Daniel Riedl. Zda bude Dvorský most skutečně otevřen dříve, musí nejdříve ale schválit rada města a také stavební úřad.

"V tuto chvíli se zabetonovává kompletní deska, tedy mostovka. Také se izoluje prostor pod římsami. Zhotoviteli, firmě Eurovia, zbývá následně dokončit vlastní izolaci mostovky, na níž přijde litý asfalt a poté finální asfaltová vrstva," upřesnil vedoucí odboru investic. Na konci října by se na Dvorský most mělo usadit nové zábradlí.

Jak dodal Martin Závojník, stavbyvedoucí společnosti Eurovia, kdy se most skutečně otevře řidičům, závisí především na počasí. "A také na stavebním úřadu. Slibovat termíny je proto nyní přece jen předčasné," konstatoval Závojník, podle něhož právě kvůli počasí měli stavbaři z počátku menší zpoždění.

Výstavbu nového mostu a zbourání toho starého provádí Eurovia formou takzvaného žlutého fidicu, který byl poprvé použit na stavbu a demolici Doubského mostu. Jde o urychlený proces, kdy se řeší formality v podstatě najednou na rozdíl od klasické zakázky. Eurovia se do výběrového řízení přihlásila jako jediná s požadovanou částkou 150 milionů, což bylo ovšem o 30 milionů korun více, než jaký byl odhad města. Právě proto opozice na konci loňského roku, kdy stavbu řešili karlovarští zastupitelé, chtěla, aby soutěž město udělalo znovu. Koalice nakonec rozhodla, že smlouvu se společností Eurovia radnice podepíše. „Stáli jsme před otázkou, zda akceptovat vyšší cenu s vědomím, že akci už nic nebude brzdit, a nebo čekat. Pak bychom se ale mohli dostat ještě na vyšší částky,“ vysvětloval tehdy náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). „Už z roku 2018 máme stanovisko z diagnostiky, že most musí být kvůli špatnému stavu do jednoho roka nahrazen. Pokud teď nepůjdeme do rekonstrukce, vystavujeme se možnosti, že most bude buď zčásti nebo zcela uzavřen," doplnil ho náměstek Petr Bursík.