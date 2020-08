Byla na něm značka 4 t a Sověti si to vyložili tak, že unese čtyři tanky. „Vjely na něj tři, dva se podařilo Sovětům vytáhnout, třetí tam zůstal a čekalo se na vyprošťovací tank,“ vzpomínal už dříve pro Deník historik amatér Libor Huml.

Vojska přijela jako do celé republiky na žádost konzervativního křídla Komunistické strany Československa. Byly to hlavně jednotky Sovětského svazu, vojska tehdejší Německé demokratické republiky se zastavila před hranicí a zůstala v záloze. „Někteří pamětníci ale říkají, že viděli dva vojáky z východního Německa U Koníčka. Potvrzené to ale není,“ uvedl Huml.

Karlovaráci se však nechtěli tak lehce vzdát. Tisíce lidí byly od rána v ulicích, které se snažili zablokovat. „Lidé házeli tankům věci do cesty. U hlavní pošty to byly například popelnice a lavičky, ale tanky je stejně nakonec přejely,“ připomněl Huml. I tak dezorientovaným sovětským vojákům měnili obyvatelé města nápisy na strategických budovách. Z okresního výboru se tak na chvilku třeba staly Lázně III. Lidé bourali sochy, strhli tak i Rudoarmějce u Lázní V. „Trvalo jim dlouho, než spadl. Museli mu strčit tyč do podpaždí,“ líčil fanda historie. Na zbytku sochy si pak měli lidé rozdělat oheň.

„V ulici Davida Bechera, tehdejší Dimitrovce, se střílelo. I tudy projížděly tanky. A dokonce byl zapálen jeden transportér. Vojska tam byla jen pár dní. Pak se stáhla za katastr města, do lesů u Jenišova. Pamětníci vzpomínají, že byla viděna i ve Stanovicích,“ uzavřel Huml.