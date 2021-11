Jen osm měsíců trvala výstavba nového Dvorského mostu v Karlových Varech, jehož demolice kvůli špatnému technickému stavu začala letos na přelomu března a dubna. Od pondělka 22. listopadu tak opět slouží řidičům. Zhotoviteli, společnosti Eurovia, a městu, které bylo investorem, se dokonce podařilo zkrátit termín realizace o téměř tři týdny, ten původní byl totiž stanoven až na 15. prosince.

Karlovaráci si oddechnou, protože otevření přichází v době těsně před začínajícím adventem, kdy lidé více vyrážejí do obchodních center. Karlovy Vary v poslední době zažívaly nápor v dopravě, obzvláště v odpoledních špičkách, kdy přejet z jednoho břehu na druhý bylo mnohdy časově velmi náročné. K nejčastějším zácpám docházelo mezi Tuhnickým mostem a Kauflandem.

"Když jsme před třemi lety nastupovali na magistrát, tak mým přáním bylo propojit oba břehy. Ani jsem tehdy netušila, že tuto otázku budeme muset řešit kvůli Dvorskému mostu. Ten přitom není jediný, který je ve špatném stavu. Jsem proto ráda, že se podařilo předběhnout původní termín, což nebylo vůbec jednoduché s ohledem na fakt, jaké problémy v současné době stavebnictví zažívá," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Připomněla, že realizace Dvorského mostu je jednou z největších investic současného vedení města. "Doufám, že další ještě stihneme v takové rychlosti i v takové kvalitě jako Dvorský most," dodala primátorka.

Dvorský most se totiž stavěl formou žlutého fidicu, kdy se projektuje a zároveň už staví. Jak dodal náměstek primátorky Petr Bursík, nový most je dlouhý 100,5 metru a široký 14 metrů. Stál 150 milionů korun, město ho financuje i díky úvěru ve výší 750 milionů, které si vzalo na důležité investiční akce. "Po dlouhé době je to první most, který stavělo město. Díky žlutému fidicu jsme navíc ušetřili čas i peníze," konstatoval Bursík. "Chci poděkovat investorovi, tedy městu, že se pustilo do něčeho takového, co na začátku nebylo zcela bez problémů," poznamenal regionální ředitel Eurovia Michal Sakař.

Vůbec první vozidlo, které po novém mostě projelo, bylo policejní. Autobusy městské hromadné dopravy doposud měly objízdné trasy, ty původní se obnoví v úterý 23. listopadu ve 4 hodiny ráno.

Karlovarské mosty nejsou v dobrém stavu. "Další, který přijde na řadu, bude Festivalový. Teď se dokončuje most u Kome," doplnila primátorka. Otázka, co bude s Chebským mostem včetně možného svedení dopravy pod něj, má přijít na řadu po Novém roce.