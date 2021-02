Co byste tomuto rozpočtu vytkla úplně prioritně?

Vytkla bych mu především, že není úsporný a kraj bude mít poprvé v historii od roku 2000 provozní minusový rozpočet. Není možné utratit více, než dostanu. To, že exprimátor Kulhánek a dnes hejtman před lety dovedl rozpočet na městě do katastrofického stavu, není žádným tajemstvím. Když přišel na město, měl našetřeno z minulých let 600 milionů, když odcházel, nezbylo tam nic, a ještě rozpočet dokonce dostal do minusu. Pokladna byla totálně vyprázdněná a v Karlových Varech nebylo hotové nic, opravy mostů, silnic, kolonáda, nádraží… Tak se začínám opravdu vážně bát, že to samé se bude dít na kraji. Jako první věc zrušil nový hejtman to, že už nebude kontrolovat objednávky, faktury a smlouvy, které nepodléhají radě, protože je to administrativně náročné. Tomu opravdu nerozumím. Podle mě je to jasný signál, jak se bude k rozpočtu přistupovat.

Předložila jste tři pozměňovací návrhy na usnesení, z nichž ani jeden neprošel. Jaké to byly?

První návrh byl na vyrovnaný rozpočet, takový, jaký se má předkládat a schvalovat. Provozní schodek v částce 58 milionů není prostě možný, a v době covidu obzvlášť. Úspory jsme našli především u nás zastupitelů, a to snížením položek na reprezentaci hejtmana a radních, společenské akce, pohoštění, snížení odměn zastupitelům za práci v komisích a výborech, cestovné, konzultace, studie, autoprovoz a leasing vozidel a další. Druhý návrh byl, aby byl nadále zachován dotační titul pro aktivní činnost seniorů. V minulém roce byla pro všechny organizace v kraji částka 500 tisíc korun. Nový pan radní pro sociální oblast škrtl seniorům 200 tisíc, s čímž absolutně nesouhlasíme. Senioři jsou nejpočetnější skupinou obyvatel a v kraji máme skvělé organizace, které je drží v aktivitě a pomáhají si. Třetí návrh byl na zachování dotačního titulu pro města a obce na pořízení Senior expresu. S touto myšlenkou přišlo město Sokolov. My jsme tímto titulem motivovali obce příspěvkem na nákup automobilu a zavedení této služby pro seniory. Senior expres je doveze k lékaři, na nákup, za rodinou a teď ho chtějí starostové využít na dovoz seniorů na očkování. Ať jsme argumentovali, jak jsme chtěli, nebylo to nic platné, koalice nám nic neschválila.

Bývalé vedení kraje, ještě v koalici s hnutím ANO, vypracovalo před krajskými volbami vlastní návrh rozpočtu. Myslíte si, že byl tak špatný, že jej současná koalice odmítla?

To nebyl námi předložený rozpočet. Současné vedení neříká pravdu, když to tak prezentuje. Situace byla vážná, koalice po volbách pořád nebyla vytvořena, v rozpočtu jsme shromáždili požadavky jednotlivých odborů a do ničeho nesahali, neškrtali. Když ani napopáté nebylo schváleno nové vedení, schválili jsme to neseškrtané se schodkem, protože byl rozpočet ohrožen a nechtěli jsme, aby byl kraj v rozpočtovém provizoriu. Zároveň jsme usnesením rady dali zastupitelstvu za úkol sestavit rozpočet vyrovnaný.

Rozpočtový schodek je navržen téměř na miliardu, přesto vedení kraje tvrdí, že se mu škrty podařilo saldo snížit. Souhlasíte s navrženým krácením?

V žádném případě nesouhlasím. Škrtli odpisy příspěvkovým organizacím v částce přes 100 milionů a ty vrátí z přebytku hospodaření za rok 2020. Udělali také nestandardní věc, kterou historie nepamatuje, a to že platy úředníků budou v rozpočtu pouze jedenáctkrát a ten dvanáctý bude zaplacen až z rozpočtu roku 2022, jde o částku cirka 20 milionů. Podle mě to vůbec nedělali zodpovědně, nevěnovali se tomu tak, jak měli.

Za koalice v čele s hnutím ANO se kraji podařilo ušetřit 600 milionů. Myslíte si, že s těmito penězi kraj naloží rozumně a promyšleně?

Ano, za minulý rok bude s největší pravděpodobností přebytek cirka 600 milionů, možná i více. Pan hejtman se tím chlubí a já mám velký strach, že peníze půjdou vniveč a nebudou řádně využity na smysluplné a důležité věci. Kraj si musí šetřit peníze na horší časy, které můžou přijít kdykoliv, aby mohl svým občanům okamžitě pomoct.