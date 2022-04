Na farmě to bývá vždy velká událost, na kterou je zvaná široká veřejnost. Ti, kteří do Nežichova zavítali, se tak mohli přidat k pletení pomlázek, vyrobit si některou z velikonočních dekorací, mohli přisednout k ohni a upéct si buřta a byli také svědkem spálení Morany.

Farma se specializuje především na mléčnou produkci. Místní farmáři si jako jedni z mála ale z nekonečného zdražování těžkou hlavu nedělá. "Zdražili jsme jen o něco málo, jde o pár korun. Litr farmářského mléka dnes u nás stojí 23 korun," říká farmářka Kamila Prchalová.

Belina nabízí nejen čerstvé mléko, ale také jogurty, čerstvé a pařené sýry či pribináčky. I ona ale jde s dobou a snaží se myslet ekologicky. "Letošní novinkou tak nejsou jen sladké dezerty, ale ještě více jsme omezili plastové nádoby. Naše výrobky tak dodáváme ve sklenicích, které jsou ale vratné. I když jde o dražší obal, vyplatí se to, a zákazníci si na to už zvykli," vysvětluje provozovatelka farmy, která ale zároveň konstatuje, že jejich zákazníci jsou hlavně ti přespolní. "Jsou to lidé z Plzně a Karlových Varů, kteří jsou schopni k nám zdolat i těch čtyřicet kilometrů," doplňuje.

Letošní zahájení sezóny v Belině se nakonec vydařilo, i když návštěvníků mnoho nepřišlo. Mohlo za to studené počasí. Nakonec jich ale podle Prchalové přišlo více, než předpokládali.