Program startuje ve 20 hodin, světelná show bude k vidění od 21. hodiny do půlnoci. Součástí v oba dny je doprovodný program na obou stranách lázeňského území - na Divadelním náměstí, kde v pátek zahrají od 20. hodin Laura a její tygři, a ve Dvořákových sadech, kde bude v pátek i sobotu hrát DJ Chris Kaufman a DJ Hrusha. Festival Vary září je i tento víkend opět navíc spojen s další megaakcí, a to City Triahlonem.

Na šestém ročníku nebude chybět ani klasická interaktivní součást, v rámci níž bude na Goethově stezce zavěšeno 50 mobilních telefonů, na nichž se budou zobrazovat oči 17 druhů zvířat. Budou se otevírat podle reakce lidí. "Na Poštovní dvoře se pak budou nacházet tři obrovské loutky, ve kterých se budou zrcadlit tváře návštěvníků," pokračoval Suchánek. Louka mezi Letním kinem a Goethovou stezkou se promění v meditační Andromedu, kde bude na rozloze o velikosti asi 5 tisíc metrů čtverečních svítit 5 tisíc světel. Do této části se budou moci zapojit i návštěvníci, kteří si do louky budou moci zapíchnout své světélko vyrobené v Galerii umění. Tam se totiž koná workshop pro děti i dospělé.

Kvůli předpokladu velké koncentrace lidí, která byla vloni opravdu vysoká - hlavně ve Smetanových sadech a před Thermalem, kde se naráz sešly stovky lidí, letos organizátoři rozšířili trasu. "Jde o novinku a je to i kvůli tomu, abychom lidi po městě co nejvíce kvůli epidemii rozptýlili. Trasa je tak poprvé prodloužená od Alžbětiných lázních až k Poštovnímu dvoru," informoval ředitel Infocentra. Zdolat poměrně dlouhý úsek pomůže lidem kyvadlová doprava, kdy speciální autobusy budou ve dvacetiminutových intervalech jezdit mezi Tržnicí a hotelem Richmond.

Jak ho doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, hygienická stanice žádné připomínky k akci neměla. "Úzce s ní spolupracujeme. Lidé by se ale i venku měli prokázat potvrzením, že jsou očkovaní či testovaní," upozornila primátorka s tím, že to není povinnost, ale jen doporučení.

Festival světel přilákal do ulic v centru Karlových Varů i přes rostoucí počet nakažených tisícovky lidí. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.