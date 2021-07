Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech (MFF) se letos o přízeň návštěvníků hlásí s nezměněnou intenzitou a pořádnou porcí filmů. Organizátoři sice posunuli termín konání přehlídky z tradičního začátku července až na 20. až 28 srpna, ovšem program zůstává téměř ve stejném rozsahu. V rámci dvou soutěžních sekcí, v hlavní soutěži a soutěži Na východ od Západu včetně exkluzivního nesoutěžního programu ´Zvláštní uvedení´ představí 32 premiér.

Zrušením soutěže dokumentárních filmů v roce 2019 je letošní struktura hlavního programu přece jenom pozměněna. Obě soutěžní sekce se vedle hraných snímků otevírají i filmům dokumentárním.

Klíčovým titulem exkluzivní sekce Zvláštní uvedení je zahajovací snímek festivalu Zátopek, životopisné drama o čtyřnásobném olympijském vítězi a nejvýznamnějším českém atletovi všech dob. „Světová premiéra filmu Davida Ondříčka s Václavem Neužilem a Marthou Issovou v hlavních rolích se uskuteční v pátek 20. srpna,“ uvádějí organizátoři.

O Křišťálový globus v hlavní soutěži bude usilovat 12 snímků, z nichž jsou čtyři české, například Atlas ptáků režiséra Olma Omerzy, nebo snímek Každá minuta života režisérky Eriky Hníkové či Láska pod kapotou v režii Mira Rema. Ve světové premiéře se v hlavní soutěži představí i snímek režiséra Václava Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého s Vojtěchem Dykem v jedné z hlavních rolí. Václav Kadrnka se tak na MFF vrací znovu, protože jeden Křišťálový glóbus už získal v roce 2017 za drama Křižáček.

V sekce Zvláštní uvedení diváci uvidí například snímek O slavnosti a hostech režiséra Jana Němce, v exkluzivní světové premiéře film Podezření, jeden z úvodních dílů celé trilogie režiséra Michala Blaška, a ve světové premiéře také snímek Rekonstrukce okupace režiséra a dokumentaristy Jana Šikla. Ten mnoho let vyhledává a sbírá soukromé filmové archivy a před časem narazil na několikahodinový materiál zachycující invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Film bude na MFF uveden 21. srpna. Rekonstrukce okupace tak znovu začne po 53 letech.

Dlouhodobý zájem festivalu o filmovou historii se letos projeví v Poctě The Film Foundation (TFF), a to retrospektivou filmů restaurovaných touto věhlasnou institucí – neziskovou organizací, již založil v roce 1990 Martin Scorsese. Dodnes se jí podařilo zrestaurovat 900 klasických filmových děl z celého světa. „V rámci této sekce se na plátnech karlovarských kin zaskví desítka jedinečných snímků natočených mezi třicátými a devadesátými lety minulého století a přibližujících kinematografie USA, Pobřeží slonoviny, Srí Lanky, Mexika, Tchaj-wanu a Maroka,“ uvádějí pořadatelé MFF.

MFF KV a The Film Foundation prostřednictvím tohoto programu chtějí oslavit bohatství filmové historie a světové kinematografie.„Vášeň a nasazení Martina Scorseseho a jeho The Film Foundation jsou pro karlovarský tým obrovskou inspirací. Považujeme za čest moci tuto vášeň sdílet právě s tímto velikánem amerického filmu a podělit se o ni s našimi diváky,“ dodal umělecký ředitel Karel Och. A výkonný ředitel Kryštof Mucha to potvrdil.

Rozpočet přehlídky je rámcově odhadnut na 100 milionů korun a už tradičně MFF přispějí Karlovarský kraj i Karlovy Vary. Město už schválilo podporu ve výši čtyř milionů a přijalo usnesení, aby se v případě nalezení úspor v rozpočtu zvýšil příspěvek o další tři miliony.

Krajské zastupitelstvo pro nejprve odsouhlasilo pět milionů a nyní další tři. Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) kraj vnímá podporu MFF jako zcela samozřejmou věc. „Jde o největší kulturní událost v Karlovarském kraji, která poutá pozornost filmových fanoušků i dalších návštěvníků Karlových Varů a dalších měst regionu. Festival je tradičně zárukou kvalitního a promyšleného výběru filmů od nezávislé tvorby po kasovní trháky, ale město během něj žije i dalšími akcemi, jako jsou tematické výstavy, koncerty, besedy s umělci,“ uvedl.

Během letošního ročníku festivalu se kraj chystá společně s magazínem Forbes uspořádat velké diskusní setkání osobností z oblasti ekonomie, podnikání, marketingu. „Budou společně řešit situaci, v jaké se kraj nachází, a výzvy, které před nás staví možnost transformace regionu. Akce bude přímo přenášena na KVIFF TV, s výstupy pak chceme seznámit veřejnost a dále s nimi pracovat,“ doplnil hejtman.