"Ano, nákup testů pro školy zajišťoval ministr vnitra pan Hamáček. Aktuálně teď leží ve skladu. Je to sklad ve Svojšicích," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Podle ní záleží na vládě, jak s nevyužitými testy naloží. "Ta musí rozhodnout, zda je uvolní pro další použití," konstatovala mluvčí ministerstva.

Pro samotestování ve firmách je možné využít jen výrobky schválené ministerstvem zdravotnictví, kterých je 12. V ostatních případech to musí být za asistence zdravotníků. I ti mají ale poslední dny velké problémy samotesty na českém trhu vůbec sehnat. "Pro antigenní testování v ordinacích používám přípravek Lepu. Jde o ten stejný model, který měl jít do škol. Zásoby ve skladech ale došly. Vyprodáno mají i lékárny. Dnes se mi jen velkou náhodou podařilo zajistit tři balení Lepu," potvrdila jedna z karlovarských lékařek, která testuje, nepřála si být ale jmenována. "Máme dva tipy samotestů - buď ten, co se dává do nosu, a nebo ten, co do dutiny ústní. Bohužel teď je nemáme, budou až příští týden, termín doručení je ovšem až po 15. březnu," potvrdila zaměstnankyně firmy QuickSeal, u níž objednávají zdravotnická zařízení a firmy.

Problémy se získáním samotestů má například i tak velký podnik, jako je nejdecký Vlnap. Obchodní ředitel Jindřich Schwarz věří, že se mu do 15. března přesto podaří všechny pracovníky otestovat. Je jich 187. Právě Nejdek je jedním z aktuálně nejvíce nakažených míst na Karlovarsku, v současné době je čtvrtina zaměstnanců Vlnapu buď covidních nebo v karanténě. "Samotesty jsme objednali u certifikovaného dodavatele. Stejně nám ale přišla odpověď, že dodávku obdržíme až po 15. březnu. Nějaké testy jsme nakoupili už před tím. Ty ale stejně nevystačí na otestování všech lidí. Trochu doufáme i v testovací centra, jenomže tam jsou kapacity obsazené," komentoval situaci obchodní ředitel Vlnapu, který si vůbec nechce připustit alternativu, že by kvůli absenci testů musel podnik dočasně přerušit provoz. "Už jen s ohledem na naše obchodní partnery a nasmlouvané zakázky si to nemůžeme dovolit. Věřím, že to dobře dopadne. Nemůžeme za to, že vláda takto rozhodla na poslední chvíli a tři čtvrtě roku nic v tomto směru nepodnikla," dodal.

Smích. Taková byla reakce v jedné nejmenované karlovarské stavební firmě na dotaz s testováním. "No nemáme testy. Nikdo je nemůže sehnat. A prý nás je deset tisíc. Deset tisíc firem, které jsou na tom stejně," poznamenala sekretářka stavební firmy.

Za vodou jsou ale naopak v Dopravním podniku Karlovy Vary (DPKV), který zaměstnává 237 lidí. "Testy máme a jsme kompletně připraveni. Pokud někdo samotesty nemá, rád mu je pomůžu sehnat," vzkázal neúspěšným zájemcům o samotesty jednatel DPKV Lukáš Siřínek.