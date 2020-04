Mnoho provozoven, i když mohly už od pondělí fungovat – opravy oděvů či bot ze Sokolovské ulice, přesto zůstalo zavřených. Na dveřích mají ceduli, že otevřou až v polovině května. Na své první zákazníky čekají také farmářské trhy u městské tržnice. Ty se podle mluvčí magistrátu Heleny Kyselé budou konat ale už tento pátek. „Dohlížet na ně budou strážníci městské policie. Pochopitelně se na nich budou muset dodržovat vládní nařízení,“ upřesnila mluvčí.

VIETNAMCI SE NA TRH NEHRNOU

Že se ne všichni podnikatelé do svých provozoven zrovna hrnou, je důkazem tržištěv karlovarské Zeyerově ulici, kde je hned několik stálých stánků pro prodej zeleniny a ovoce. Ty mají od města pronajaté především vietnamští obchodníci. V pondělí tam nebyl ale ani jeden. Otevřen by pouze první stánek Slováků a ten poslední, kde český obchodník nabízí hlavně sazeničky. „Vietnamští podnikatelé se asi bojí, proto nechali zavřeno. Co vím, tak dvě Vietnamky jsou těhotné a další se starají o malé děti,“ poznamenal podnikatel David Szonlajtner, který tam prodává slovenskou zeleninu a ovoce. „Lidé celkem chodí. Na to, že máme první den otevřeno, to celkem jde. Nejvíce jdou na odbyt sazeničky, první slovenské jahody, ale i ředkvičky a rajčata,“ uvedl podnikatel, který bude žádat stát o kompenzace kvůli koronavirové pandemii. „Jsme česká firma, takže budeme žádat Česko. Nájem jsme zatím neplatili. Pozemky jsou města, které by nám mohlo nájem snad odpustit,“ poznamenal Szonlajtner.

S finanční pomocí státu počítá i jeho konkurent z druhé strany tržiště. I on doufá, že mu město nakonec nájem odpustí. „Nesnažím se na sortimentu, který nabízím, nějak extra vydělat. Už nyní mi to jen tak tak pokrylo náklady. O kompenzace určitě budu žádat,“ svěřil se podnikatel.

POTŘEBUJÍ HLAVNĚ BATERKY DO HODINEK

Na prominutí nájmu může naopak zapomenout Pavel Svoboda, který v Jaltské ulici opravuje hodinky. „Nájem je přitom položka, která mě nejvíce zatěžuje. Co se dá dělat. Snad něco dostanu od státu,“ konstatoval podnikatel, který právě vyměňoval zákaznici Ludmile Šrámkové baterii do hodinek. „Musela jsem si počkat, až otevře servis. Naštěstí jsem se dočkala,“ zasmála se Karlovaračka. Právě kvůli výměně baterií do hodinek včera tuto provozovnu navštěvovali lidé nejvíce. „Lidem za ty týdny došly baterky a potřebují vědět, kolik je hodin,“ dodal optimisticky hodinář.

Na postupný zájem zákazníků si musí zvykat například v autobazaru Kukautou obchodního centra Varyáda, který v pondělí také otevřel. „Přišel jsem se podívat, jak je to s mým autem,“ uvedl Sergej Kopaněv, kterému v bazaru už přes měsíc stojí audi na prodej. „Než se obchody zavřely, měli o auto zájem dva lidi. Myslím si, že právě autobazary se vůbec nemusely zavírat. Vždyť v těchto zařízeních se rozhodně lidé nehoufují – zákazníci sem chodí maximálně ve dvou,“ konstatoval zákazník.

AUTO PRODÁVÁ UŽ PŘES MĚSÍC

Podle jednatele bazaru Jaroslava Kubrichta sem v pondělí lidé přišli hlavně jen na „kukačku“. „Jsou zvědaví, jestli cena bazarových aut šla dolů, nebo ne. Ta už zase roste, a to kvůli posilujícímu euru – před koronavirem byl kurz vůči koruně asi 25, teď je přibližně 27,50. Auta zase budou zdražovat. Teď je tedy nejvhodnější doba na nákup vozidla z bazaru. Já osobně bych šel po skladových zásobách,“ poradil obchodník.

České autobazary často prodávají vozidla ze sousedního Německa. Individuální dovozy na zakázku jsou nyní zcela zastavené. „Z Německa tak dovážíme auta jen velkoobjemově v rámci tranzitní dopravy,“ konstatovalKubricht.