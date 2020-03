Rybář tělem i duší, u vody je každou volnou chvíli. V rybnících i řekách loví velké i malé ryby, kapry, amury, chystá se na sumce a také na měsíční plavbu na rybářské lodi. Hledá zapomenuté revíry, kam běžně rybáři nechodí a snaží se ulovit ryby, které v těch místech ještě na háčku nebyly.

Do rybářských revírů na západě Čech vyráží jedenáctiletý Matěj Houška se svým tátou a bráchou, hledá tam dobrodružství spojené s rybolovem. | Foto: rodinný archiv

Řeč je o Matěji Houškovi, teprve jedenáctiletém chlapci, který žije s rodiči a bráchou v Konstantinových Lázních a chodí do prvního ročníku gymnázia ve Stříbře. Krom rybaření se nebojí stoupnout si před kameru a v amatérských filmech zve diváky do míst, kam on sám rád chodí, kde ryby berou.