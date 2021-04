FOTO, VIDEO: Dvorský most padl

Demolice Dvorského mostu postoupila do další části - most už je tak kompletně zbourán. Bagry rozebírají poslední zbytky pilířů přímo v řece. Nový most má být hotový na konci letošního roku.

Demolice Dvorského mostu postoupila do další části - most už je tak kompletně zbourán. | Video: Deník/Jana Kopecká