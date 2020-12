Vánoční trhy začaly v sobotu v Karlových Varech. Letos jsou jiné než ty, na které byli Karlovaráci za poslední roky zvyklí. Kvůli pandemii jim totiž chybí kulturní program. Adventní atmosféru kazí i povinné roušky, rozestupy, omezení. Z těchto nařízení si ale ne všichni návštěvníci trhů dělají těžkou hlavu, protože roušky na adventní karlovarské promenádě nosí asi jen každý druhý. Dvoumetrové rozestupy se nedodržují nejen před stánky, které opět stojí na Mlýnské kolonádě, ale ani třeba před ruským kolem, jenž je součástí vánočních trhů organizovaných na jeho prostranství hotelem Thermal.

Třešničkou na dortu v zákazech je pak konzumace jídla a nápojů přímo u Mlýnské kolonády. Na trzích jsou sice výrazné tabule, kde se píše „Zákaz konzumace v místě konání trhů,“ ale organizátoři tam umístili několik pultů, k nimž si mohou lidé stoupnout. A u nich se běžně popíjí zakoupené svařené víno.

Jak avizovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, město nechce občany hlídat, smyslem je navodit vánoční atmosféru. „Počet návštěvníků regulovat nebudeme. Maximálně jich tam může být padesát. Na dodržení nařízení budou dohlížet městští strážníci,“ informovala primátorka.

Město podobně jako loni propojilo Thermal a Mlýnskou kolonádou adventně nasvícenou promenádou. Ve Dvořákových sadech je umístěn zpívající světelný strom a světelný betlém. Korzo k Mlýnské kolonádě pak stráží dva velcí světelní andělé s trumpetami. Lidé jsou z výzdoby nadšení. Spokojení jsou i trhovci z Mlýnské kolonády, kteří za pronájem zaplatí měsíčně 15 tisíc korun. „Do setmění to byla bída. Ale od sedmnácté hodiny proudí davy lidí. Všichni asi čekali na to, až se to rozsvítí,“ konstatovala prodavačka svařeného vína.

Lidé se zastavují i před Thermalem, kde je vedle několika stánků už ne tak s tradičním vánočním sortimentem také dětský kolotoč a vláček. Velkým lákadlem je ruské kolo. Za osobu se vybírá sto korun.