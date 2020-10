Dříve zarostlý kopec, dnes rarita, u které zastavuje téměř každý. Mohutnou vysokou pec se zastřešenou vyhlídkou nelze přehlédnout.

Parta nadšenců to nevzdala, a proto dnes unikátní pec stojí | Video: Deník/Roman Cichocki

Do záchrany industriální památky v Šindelové se pustili nadšenci ze spolku na záchranu hutě v čele s Jiřím Hrůzou. Trvalo jim to zhruba pět let a stálo to mnoho úsilí i peněz. V záchranu nevěřili ani historici. Nyní před partou nadšenců smekají.