Srdce do hry, schopnost pracovat pod tlakem a pozornosti veřejnosti či náhled do sportovního managementu a vztah ke sportu. To je jen výčet předpokladů, které musí splňovat nový manažer karlovarského hokejového klubu HC Energie. Ten dosavadní a zároveň šéf Hockey Clubu Miroslav Vaněk (předseda hnutí Karlovaráci) totiž tento post opouští po dlouhých 32 letech. Důvodem je politická kariéra na plný úvazek. Jak už Deník informoval, Vaněk má být novým náměstkem primátorky. O tom, zda se tak skutečně stane, se rozhodne už v pondělí 24. října, kdy se koná od 15 hodin ustavující zastupitelstvo města.