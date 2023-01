Tobolka na jednání informoval zastupitele, jak vypadá účetnictví klubu, jaké jsou jeho největší problémy a co má nové vedení v plánu na nadcházející měsíce. "Máme sice poněkud potíže s cash flow, ale rozdíl mezi příjmy a výdaji se nám daří krýt půjčkami současného majoritního vlastníka. Ke konci roku skončil klub ve ztrátě 12,6 milionů korun, k 20. lednu to bylo už jen 3,5 milionu. Je tedy vidět, že objem ztráty klesá, a já věřím, že v závěru sezóny skončíme na nule," uvedl Tobolka s tím, že na příští fiskální rok se počítá s navýšením nákladů ve výši 30 milionů korun.

Pochválil juniory a hokejový dorost za úspěchy. Chválou nad mužstvem A ovšem šetřil. "Přiznám se, že jisté zklamání tu je, i když poslední utkání dopadla dobře. Tabulka ještě není u konce, a tak se může ledacos změnit. Poněkud zklamáni jsme ale také z návštěvnosti zápasů. Nevíme, co způsobuje tak malý zájem veřejnosti, zda je to postcovidová frustrace nebo výsledky utkání. Hokej má být regionálním fenoménem, který bude záležitostí celé rodiny. Takto máme pocit, že hokej je tady spíše pro fanoušky staršího typu. My bychom na zápasech chtěli vidět více mladých," komentoval situaci minoritní vlastník.

Navýšených 30 milionů korun do rozpočtu klubu má podle něho vést k větší podpoře mládeže a A týmu. "Tyto peníze budou použity i do realizačního týmu včetně videokoučů. Věříme, že A mužstvo má na to se dostat do horních pater, proto ho chceme posílit. Je to fér i vůči sponzorům, kteří za této situace nemohou vědět, zda tady příští rok extraliga bude," vysvětlil Tobolka.

Zdůraznil, že prioritou k získání 30 milionů korun jsou privátní zdroje, a ne ty regionální a daňoví poplatníci. Přesto jsou vlastníci smířeni už dopředu s tím, že hospodaření klubu skončí v menším deficitu. "Jsme na to připraveni. Nové titulární partnery ale potřebujeme," konstatoval.