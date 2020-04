Z celkových 262 nakažených k úterní 17. hodině v kraji je totiž 150 právě z tohoto okresu, ten svítí výraznými barvami i v rámci celorepublikového srovnání. „Hejtman se obrátil dopisem na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jeho náměstka Romana Prymulu se žádostí o zařazení okresu Cheb do plošného testování populace na koronavirus,“ informovala mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová.

„V Karlovarském kraji máme velké rozdíly mezi počty nakažených koronavirem v jednotlivých okresech. Z celkového počtu 248 pozitivních případů, které jsme evidovali k pondělku, pochazí 58 procent z Chebska. Z tohoto důvodu jsme proto požádali o to, aby okres Cheb, respektive jeho občané, byli zařazeni do plošného testování. Jen tak zjistíme skutečný stav nemocnosti v populaci a budeme moci přijmout další opatření, která zabrání šíření nákazy,“ vysvětlil hejtman Kubis s tím, že vyšší procento pozitivních pacientů je dáno zejména příhraniční polohou okresu. V Německu se onemocnění COVID-19 šířilo velice rychle a sousední spolková země Bavorsko patří vůbec k nejpostiženějším v celé zemi.

„Bohužel se nám nákaza dostala již mezi pacienty a zdravotnický personál léčeben dlouhodobě nemocných, zrovna tak mezi personál spádové nemocnice Cheb, což způsobuje řadu komplikací zejména v provozu zdravotnických zařízení. Poslední dny pak sledujeme stoupající tendenci pozitivních případů. Jsme proto připraveni poskytnout ministerstvu zdravotnictví maximální součinnost tak, aby plošné testování mohlo začít i u nás, a to co nejrychleji,“ dodal hejtman. Zdůraznil, že zařazení do plošného testování je pro občany vybraných oblastí dobrovolné. K odběrům se využívají v první fázi takzvané rychlotesty s odběrem krve.