A nechal se pasovat na člena Řádu koruny a meče, úzce propojeného s krajně pravicovou Stranou konzervativní pravice – Řádem národa.

Tuto informaci přinesl týdeník Euro. Připomněl, že Kubis zaútočil na Horníka kvůli jeho nevhodnému oblečení na jednání, protože měl svetr a džíny, a dočkal se repliky: „Ono to není jen o tom, co máte na sobě. Voliči jsou i tací, kteří volí i jiné lidi než ty v oblecích. Třicet let chodím v tom, v čem chodím, a mým voličům to nevadí. Já nemám rád uniformy. Byl bych nerad, abych se dočkal doby, kdy tu bude vést jednání člověk v uniformě a s obuškem u pasu. A ani nechci, aby tu seděl člověk v hávu Řádu národa,“ řekl Horník.

„Toto téma se na krajském zastupitelstvu řešilo už před dvěma roky, kdy se mne ptali někteří radní, zda je pravda, že jsem byl příslušníkem pohotovostního pluku VB. Mrzelo mne, že se to mezi zastupiteli diskutovalo, ale nikdo se napřímo nezeptal, rád bych to býval vysvětlil,“ odpověděl na dotaz Deníku Kubis. Podle něj v této souvislosti zaznívala spousta lží, proto si následně sezval celou krajskou radu a vše kolegům vysvětlil. „Ty nepravdy se zjevně teď dostaly i k vám, tak pro jistotu vše zopakuji. Proti demonstrantům jsem během lednových dnů nezasahoval a jediné, čím jsem se provinil, je, že jsem vstoupil do řad policie, a tím pádem jsem byl automaticky zařazen k pohotovostnímu pluku. Ano, byl jsem nasazen, stejně jako celý pluk, ale většina z nás naštěstí zasahovat nemusela, většinu času jsem trávil v autobusu někde v ulicích Prahy,“ uvedl. A zdůraznil, že mu bylo 19 let a chtěl být kriminalistou, což se mu o pár let později podařilo. „Pohotovostnímu pluku se člověk ale vyhnout nemohl, pokud chtěl být policistou. Policistou jsem celý život, to však nikoho nezajímá, ani to, kolik jsem objasnil vražd a jiných závažných zločinů. Jistě nikoho nezajímá, že jsem za svoji práci vedoucího největšího oddělení v okrese Sokolov dostal cenu ministra Policista roku,“ dodal. Působení v Řádu ukončil ještě před vstupem do komunální politiky, to znamená někdy před osmi lety. „Spojení s vámi zmíněnou stranou ani v té době tedy nebylo možné, protože ta, pokud se nepletu, vznikla až mnohem později,“ sdělil Kubis.