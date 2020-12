Do funkce hejtmana Karlovarského kraje jste byl zvolen po více než dvou měsících, protože sestavení krajské koalice bylo velmi obtížné. S jakými pocity tuto funkci přebíráte? Čekal jste před volbami, že právě vy stanete ve vedení Karlovarského kraje?

Ustavení koalice trvalo určitě déle, než jsme si všichni přáli. Došli jsme ale k řešení, které jsme od počátku navrhovali, založenému na vyváženém a partnerském přístupu. To považuji za úspěch a také díky tomu vstupuji do pozice hejtmana s přesvědčením, že krajská vláda má pevný a dobrý základ. Přesto se ocitám v situaci, o které jsem si před pár měsíci myslel, že není reálná. Nemění to však nic na tom, že začínám s plnou vervou, odpovědností a s pokorou pracovat na všech úkolech, které souvisí jednak s dnešní problematickou dobou, jednak s rozvojem a transformací regionu v následujících letech.

Krajskou koalici tvoří sedm stran a uskupení, komunikace tedy nebude jednoduchá. Jste přesvědčen o tom, že spolupráce bude tvůrčí, vstřícná a bez problémů?

Tak jak se v průběhu uplynulých týdnů zformovalo uskupení 21 zastupitelů, které muselo čelit řadě útoků a snahám nás rozbít. To nás velmi sblížilo. V průběhu diskuzí nad prioritami kraje jsme zjistili, že máme obdobné vidění „světa“, v řešení řady oblastí bychom postupovali stejným způsobem. Teď k tomu budeme mít příležitost a jsem přesvědčen, že otevřený způsob komunikace a schopnost naslouchat jeden druhému budou tím nejlepší fundamentem pro dlouhodobou spolupráci. S řadou dnešních kolegů se znám také z minulosti, kdy jsme spolupracovali na některých projektech, a byla to vždy práce, která přinesla výsledky, a spokojenost byla na obou stranách.

Do vedení kraje nastupujete v nelehké době. Kraj ochromila vlna pandemie, vlastně celý tento region prožívá něco jako malý lockdown, protože jeho základním a výdělečným segmentem je lázeňství a turismus. A na toto odvětví dopadla koronavirová krize nejvíce. Připočteme-li k tomu finančně i personálně ohrožené zdravotnictví a plánovaný útlum těžby uhlí, a tedy i propouštění, pak vás čekají nelehké úkoly…

Ano, v otázce jsou uvedeny ty zásadní okruhy, které nás čekají v následujících týdnech. Přidám k tomu ještě finance kraje jako celku. Ale mám na mysli i řadu dalších oblastí, které nás budou vydatně vytěžovat. Také díky tomu jsme se rozhodli postavit širší tým, personální posílení je z mého pohledu nezbytné, včetně potřebného odborného zázemí. Jen tak máme šanci u mnohých ukazatelů odpoutat náš kraj „ode dna tabulky“.

Jste přesvědčen, že lidi v kraji dokážete přesvědčit, aby vám věřili? Protože opozice, v níž se nyní ocitlo hnutí ANO, už avizuje, že kritikou šetřit nebude.

Věcné kritiky jsem se nikdy nebál a vždy jsem vítal výměnu racionálních argumentů. Lidé nám uvěří, když budou vnímat, že naše energie a konkrétní kroky a skutky jsou přetaveny ve viditelné výsledky – hmotné (tok finančních prostředků do regionu, realizace smysluplných projektů apod.) i nehmotné, jakými jsou klima a celková nálada v kraji, dostupnost pracovních příležitostí, rostoucí kvalita života.

Co na vaše zvolení říká vaše rodina? Mnoho času na ni asi mít nebudete…

Časově jsem byl vytížen i v současné profesi personalisty, trénink na „absolutní“ nasazení mám z osmi let vedení Karlových Varů. To neznamená, že doma zavládlo nadšení, ale spíše postupné smíření se s novou situací. Oporu v rodině jsem měl vždy, to je jistota, na kterou se můžu spolehnout, a je pro mě tím nejdůležitějším.

Je období adventu. Co byste v tomto čase lidem vzkázal?

Vím, že prosit lidi o trpělivost je po mnoha měsících různých omezení troufalé. Ale ono nám opravdu nic jiného nezbývá. Ve svátečním čase zpravidla člověk rozjímá, co bylo a co nás čeká. Prosím proto všechny, aby si, jak jen to jde, zachovali nadhled, soustředili se na věci pozitivní a nepodléhali chmurám, naopak se je snažili rozptylovat i ve svém okolí. Omezení mobility je také jedinečnou příležitostí ke sportu, k pohybu obecně. Z vlastní zkušenosti vím, že pohyb je tím nejúčinnějším nástrojem k udržování vnitřní pohody a rovnováhy. Popřál bych tedy všem lidem sváteční čas v klidu i v pohybu a s alespoň mírně, když to u někoho nejde naplno, optimistickým pohledem na měsíce příští.