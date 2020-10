Pokud by nemocnicím v Karlovarskému kraji docházela kapacita lůžek pro intenzivní léčbu pacientů s koronavirem, pak je na to kraj připraven.

Petr Kubis (ANO) | Foto: Deník / Jan Buriánek

Hejtman Petr Kubis už před časem jednal se Saskem a Bavorskem, zda by při eskalaci epidemie a případné nouze pomohly tyto regiony kraji s léčbou těžkých případů. „Byl jsem ujištěn, že by to nebyl problém. Nyní se ale musíme domluvit, jak by se u těchto pacientů hradilo zdravotní pojištění,“ vysvětlil hejtman. Svůj návrh na spolupráci se Saskem a Bavorskem tlumočil na videokonferenci s hejtmany a vládou. „Akceptovala jej a nyní je to na ní. Byl bych velmi rád, kdyby to vyšlo,“ řekl hejtman.