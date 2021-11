Jen málokdo z karlovarských občanů a festivalových návštěvníků koncem srpna zaregistroval, že jeden z řidičů autobusu Městské hromadné dopravy se přece jenom vymyká z řady zaměstnanců tohoto městského podniku. Za volantem jednoho z autobusů, který brázdil karlovarské ulice, totiž seděl populární herec Václav Kopta. Ovšem jen na zkoušku. A to v rámci natáčení dalších dílů seriálu Bus salon, který vzniká pro Sdružení dopravních podniků České republiky.

„Prostě si vzal uniformu a sedl do autobusu. Byl velmi milý, vtipný a jízdu si doslova užíval. Oprávnění k řízení autobusu vlastní, nikdy se netajil tím, že jsou jeho vášní. Prostě svůj dětský sen povýšil na profesionální úroveň. Naše pasažéry nevozil a nejezdil klasickou linku, ovšem pozdvižení přesto vyvolal. Například na Divadelním náměstí, kde ho lidé poznávali a žasli, kdo ten autobus řídí. Jeho bezprostřednost ocenili i naši zaměstnanci,“ zavzpomínal na setkání s Václavem Koptou Lukáš Siřínek, ředitel Městského dopravního podniku Karlovy Vary. Tím pravým zážitkem bylo pro populárního herce řízení zájezdového autobusu a také historického vozidla Karosa ŠL 11, který je o víkendech pravidelně vypravován na speciální historickou linku. „To byl pro něj opravdový zážitek, stejně jako lanovka na Dianu. Tu neřídil, na to licenci nemá, ale snažili jsme se mu ukázat ty nejkrásnější karlovarské lokality. A on byl doslova nadšený,“ dodal ředitel Siřínek.

Václav Kopta sice nebyl oficiálním hostem Mezinárodního filmového festivalu, ovšem vtipná scénka z tohoto filmového dění v Karlových Varech s jeho souhlasem přece jenom vznikla. „Naaranžovali jsme jeho odjezd na honosnou party, já sám jsem byl řidičem limuzíny, kterou jsme mu přistavili. Když jsem mu jako jeho dvorní řidič otevíral dveře, odmítl do auta vstoupit se slovy, že on svou limuzínu už má, a tou je autobus. A takovou nikdo nevlastní, řekl mi,“ smál se ředitel Siřínek. Video z pobytu Václava Kopty v lázeňském městě jeho profesionální proměnu v řidiče karlovarské MHD zveřejní Dopravní podnik příští týden na svém facebooku.

Václav Kopta je svou vášní k řízení autobusů vyhlášený. Když byla divadla kvůli covidové pandemii zavřená, nechal se zaměstnat v Praze jako řidič autobusu.