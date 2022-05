Během opravy se postupně odhalovaly další a další závady. Tou poslední komplikací, která zakázku navýšila téměř o 300 tisíc korun, byly zastaralé elektrorozvody. Kino už ale od minulého víkendu opět slouží veřejnosti a díky modernímu projektoru může nabízet i premiéry. Prvním filmem, který se tam po půlroční pauze kvůli rekonstrukci promítal, byl snímek Po čem muži touží 2. Tuto sobotu je na pořadu také dvojka, a to Tajemství staré bambitky.

"Celkové náklady na rekonstrukci interiéru a opravy elektroinstalace se nakonec vyšplhaly na milion tři sta tisíc korun, významně přispěla společnost Mattoni 1873, a to částkou půl milionu korun. Samotné pořízení moderního projektoru, kinosedaček a dalšího mobilního vybavení pro kulturu v obci, v celkové výši 1,8 milionu korun, bylo z 80 procent spolufinancováno z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD), který byl administrován prostřednictvím Místní akční skupiny Krušné hory o.p.s. Cílem projektu bylo pořídit a modernizovat vybavení a technologie pro kulturní a společenskou činnost v obci Kyselka. Díky realizaci tohoto projektu se výrazně zlepšily podmínky pro kulturní život v naší obci. V rámci něho jsme konkrétně v kině modernizovali technologii projekce, pořídili jsme i nové sedačky, zakoupili jsme ovšem také do obce mobilní zařízení, jako jsou party stany, a rovněž venkovní mobilní osvětlení a ozvučení pro veřejné akce," uvádí starosta Kyselka Aleš Labík.

Dětský filmový a televizní festival navštíví Zdeněk Troška i Pavel Nový

Jen velmi moderní DCI 2K projektor přišel téměř na milion korun. Tím se kino posunulo na vyšší úroveň a může tak nabízet profesionální spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary (MFF), který se potýká s nedostatkem kinosálů v lázeňském městě. Starosta Labík chce na toto téma jednat s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou.

Během rekonstrukce došlo i na neplánovanou renovaci dřevěného obložení kinosálu. Během prací se totiž zjistilo, že je značně poškozené. Místo dvou plánovaných měsíců se tak oprava sálu protáhla až do jara. V kinosálu se také upravila podlaha. Řady sedaček se vzestupně navýšily dřevěnou konstrukcí se schody o půl metru. Rekonstrukce byla prováděna, aby více vynikl historický duch budovy kina v Kyselce.

Během prvního promítání je po dlouhé pauze navštívily desítky lidí. "Kapacita je devadesát míst, měli jsme téměř plno. Promítáme zatím jen v sobotu a vstupenky je možné zarezervovat i přes internet. To je pro nás výrazný posun. Do kina tak přišlo hodně i přespolních. Myslím si, že když chce dnes někdo do kina a jede tam autem, pár kilometrů navíc mu nevadí, a naše kino za to stojí," konstatuje Labík.

Kino má navíc od těch městských jednu velkou výhodu - nachází se v krásném parku, kde je v provozu i malá kavárnička s místními dobrotami. Kdekdo si tak návštěvu kina může zpříjemnit posezením v této kavárně.

Místní kino má navíc další raritu. Nejenže se nachází v nejmenší obci Karlovarska, která jeho provoz zachovává i přesto, že ho musí ve velkém financovat, jedna sobota stojí obec zhruba pět tisíc korun a ne vždy má záruku, že se jí to vrátí, ale už se stalo jakousi tradicí, že za promítací stroj usedá starosta. Jeho předchůdce Josef Janát, který seděl na radnici před 15 lety, dokonce promítal i v karlovarském kině Drahomíra. Do dnes jsou v promítací místnosti v Kyselce vyvěšena některá jeho doporučení. "V sobotu jsme poděkovali dosavadnímu promítači Josefu Coufalovi, který měl naše kino na starosti 60 let a střídal se právě s panem Janátem. Teď jsem se toho tak trochu ujal já, starosta malé obce musí umět zkrátka všechno. Ale už zaučuji dva mládence, kteří by u nás promítali," dodává s úsměvem starosta Kyselky.