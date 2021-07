Karlovarské kulturní léto (KKL), jehož druhý ročník začal minulý pátek, není prioritně určen jen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová těmito slovy obhajuje produkci před hotelem Thermal, na jejíž hlučnost si hned během pátečního večera stěžoval návštěvník města M. Žemlička z Prahy. Nazval vedení města dutou budovou magistrátu a ve stížnosti nešetřil velkou kritikou. Akce na Náplavce před Thermalem se konají každý pátek a sobotu - nejdříve tam vystoupí přední český interpret, po kterém v pátek většinou následuje afterparty s dýdžeji.

Hlučné kulturní akce u Thermalu dělí veřejnost nejen kvůli KKL, ale i kvůli Mezinárodnímu filmovému festivalu. Prostranství před tímto hotelem se mění v jedno velké pódium, z čehož nejsou nadšeni ani obyvatelé sousedních domů. Jedni se chtějí bavit, druzí chtějí mít klid. V diskusích na facebooku Deníku se proto znovu začalo diskutovat o tom, že by třeba takové Letní kino bylo pro podobné akce přímo ideální.

"Lázeňské centrum města patří jak návštěvníkům, tak občanům města. Akce pořádané během Karlovarského kulturního léta nejsou určitě jen pro místní a namířené proti návštěvníkům lázní, naopak, vzešly z jednání s provozovateli lázní, hotelů a restaurací, a jejich cílem je mimo jiné nabídnou návštěvníkům města i kulturní vyžití. Program Karlovarského kulturního léta je široce inzerován v rámci kampaně Karlovy Vary – město zážitků, a je o něj značný zájem. Je určen pro všechny věkové skupiny, od rodin s dětmi po seniory, a snažíme se, aby byl žánrově pestrý – od klasických žánrů až po současnou produkci," píše ve své odpovědi primátorka.

Návštěvník z Prahy, který v pátek pobýval v Lázních Bohemia, si povzdechl, že si přijel do Karlových Varů užít klid, místo toho ale musí i přes zavřená okna poslouchat hlučnou muziku. "Když už tedy chcete do Unesca, si to laskavě uvědomte. A lázeňští hosté - pacienti, nejsou vskutku zvědaví na to, aby jim do noci do oken, i když pevně uzavřených, řvala rocková či jaká muzika, když jedou do Karlových Varů za klidem a léčením. Na řvaní muziky pro vaše občany - i v čase nočního klidu - máte ve městě milionovou KV Arénu a jiná místa, než lázeňské centrum s nas … pacienty. Řev hlučné muziky vyplaší tedy nejen hosty, ale i faunu ve Dvořákových sadech - a oba živé přírodní segmenty si řeknou, že raději z Karlových Varů odletí a už se sem nikdy nevrátí, než aby se nechaly rušit nočními hlučnými dutými akcemi dutého úřadu, který vůbec netuší, co je to lázeňská zóna, její klid, co je to lázeňský host, a jeho peněženka. Půjdete jako lázně pod kytky, pokud nebudete respektovat to, co lázně světu a jeho prospěchu patří! Já bych vám dal Unesco!" stěžoval si host.

Primátorka vysvětluje, že na první akci KKL nebyli zdaleka jen obyvatelé Karlových Varů. "Naopak, nejméně polovina publika byli návštěvníci města, a mezi nimi i nemálo lázeňských hostů. Navzdory počasí jich přišlo hodně a měli o koncert zájem. Není to také tak, že by se koncerty konaly každý den. Jde o jeden jediný večer v týdnu, v pátek, kdy do města přijíždí nejvíce lidí, jim nabízíme večerní koncert pod otevřeným nebem. Ostatní dny nepřekračuje venkovní program standardní desátou hodinu večerní," obhajuje kulturní dění ve městě Pfeffer Ferklová. "Je mi líto, že vás uvedený koncert tolik popudil, ale kultura k lázním vždy patřila, a to včetně hudby pod širým nebem. V současné chvíli je značně omezen přístup zahraničních návštěvníků, proto se snažíme vytvářet program, který zaujme návštěvníky z České republiky. Podobně jsme postupovali i v loňském roce a je velice potěšitelné, že jsme zaznamenali nemalý zájem například i mezi návštěvníky ze vzdálenějších částí naší republiky, z Moravy a Slezska. Prosím Vás proto o pochopení, jde nám právě o to, aby zde návštěvníci byli spokojení, a věříme, že přestože může mít každý trochu jiný vkus, je možné, aby se navzájem tolerovali, " dodává primátorka.

Článek o stížnosti na KKL měl mezi čtenáři velkou odezvu. Toto například poslala mailem jedna z čtenářek: "Dle mého názoru mají hosté naprosto právo mít v noci klid, přeci jen se jedná o lázeňskou část. Podobné akce se můžou konat jinde! Řev kapel a ožralí lidí není moc příjemné poslouchat do noci!!! Kultura a zábava prosím, ale vše má mít svoje pravidla! Nejsou tady sami," ozvala se redakci paní Kristýna. Na na facebooku se k tomu diskutuje: "Zase Pražák má problémy. Tak si mohl vybrat termín jako pacient v jiném termínu." A nebo: "Ani se jim nedivím, kdyby se opravilo Letní kino, tak tam by to nikomu nevadilo." A další čtenář píše: "Bohužel, i když byl letňák tak lidi nadávali, bohužel jsme lázeňské město a lidi chtějí klid nejen turisté." A jiný reaguje: "Co to plácáš? Neexistuje akce, na kterou by si nějakej blbec nestěžoval, i kdyby to bylo na ostrově, tak Čech si bude stěžovat, a když nebude nic, bude si stěžovat, že se nic nepořádá…" Další reagující dodává: "Ano, máš pravdu, ale je fakt že dělat koncert přímo v centru lázní, není úplně dobrý nápad, když si vezmeš, kolik je v okolí míst, kde by to nikomu nevadilo."