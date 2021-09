„Šlo o překotný, spontánní porod. Když volali, byla hlavička už v porodních cestách. Žena, ročník 1985, porodila doma v Nýrsku. Ona i dcera byly v pořádku, převezli jsme je do Klatovské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Ročně záchranáři v kraji vyjíždí zhruba k desítce překotných či domácích porodů. Dítě většinou přijde na svět doma či v sanitce, ale jsou i výjimky. Například vloni v Plzni na vlakovém nádraží, mezi devátou a desátou kolejí, porodila bezdomovkyně v teplotách klesajících pod nulu dítě přímo na zemi, za asistence muže, který jí pomáhal a o potomka se postaral do příjezdu záchranářů.

Na převoz novorozenců mají zdravotničtí záchranáři z Plzeňska unikátní přístroj Baby Pod 20, který je vyroben z obdobných materiálů jako vozy Formule 1. Někdy jsou ale i oni bezmocní. Bylo tomu tak v roce 2019 ve vesničce na Plzni-jihu, kde žena porodila předčasně syna. Přestože chlapeček měřil jen 41 centimetrů a vážil necelých 1,7 kg, rodiče nepřivolali lékařskou pomoc, ani mu neposkytli náležitou péči včetně tepelného komfortu. Jen ho omyli a poté si s novorozencem šli lehnout. „Zdál se mi v pořádku, nevypadalo to, že něco potřebuje. Ležel na mě, byl přisátý k prsu. Byl nahý, ale přikryla jsem ho plenou, dekou a peřinou,“ uvedla matka. Spolu s jejím manželem doplnila, že dítěti nechali pupeční šňůru a placentu dali do misky od špaget. „Odstřihnout jsme ji chtěli až ráno, jako jsme to udělali u prvního dítěte, které jsem rodila doma,“ řekla matka. Jenže když se vzbudili, bylo dítě mrtvé. Vykrvácelo do placenty, roli sehrálo i podchlazení. Záchranáři už neměli šanci pomoci. Rodiče později dostali za usmrcení z nedbalosti podmíněné tresty. (ki)