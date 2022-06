Tento týden oznámilo vedení města, že sehnali praktika, který nastoupí v podstatě ihned, a lidé tak, krom toho, že je bude vítat jiný lékař, ani nepoznají změnu. Služby všeobecného praktického lékaře bude pro obyvatele Horního Slavkova od července zajišťovat společnost Ambulance Penta. Dohodla se na tom se současným provozovatelem místní ordinace Jiřím Švejdou. Pro obyvatele města to znamená, že i po odchodu dlouholetého lékaře do penze budou mít zajištěnou základní zdravotní péči v místě. A dokonce se rozšíří i její dostupnost.

“Naše společnost převezme plnou péči o pacienty pana doktora Švejdy už od července. Zároveň jsme se ale dohodli na další vzájemné spolupráci, například při předávání informací při řešení specifických obtíží některých konkrétních pacientů,” uvedla Jana Šperlová, jednatelka Ambulance Penta. Doktor Švejda navíc bude dál zajišťovat pracovně lékařské prohlídky pro zaměstnance firem z města i okolí.

Drogy užívá každé třetí dítě, na Chebsku se šíří žvýkání tabáku

Novým praktickým lékařem pro obyvatele Horního Slavkova se tak od července stane Alexandr Januševič, který má více než dvacetiletou praxi v oboru. Díky uzavřené dohodě budou mít obyvatelé Horního Slavkova zajištěný plynulý přechod k nastupujícímu lékaři bez nutnosti přeregistrace.

“Už od července se navíc každé úterý rozšíří ordinační doba až do šesté hodiny večerní. Chceme tak vyjít vstříc i idem, kteří nemají akutní problémy a potřebují například preventivní prohlídku, ale museli by si na ni vzít volno v zaměstnání,” vysvětluje Šperlová. Zároveň se Ambulance Penta dohodla s dalším praktikem ve městě na vzájemné zastupitelnosti obou lékařů v době nepřítomnosti. V praxi to bude znamenat pro obyvatele Horního Slavkova a okolí jistotu, že když například jeden z lékařů bude mít dovolenou, nebudou muset v případě akutních obtíží jet až do sokolovské nemocnice, ale ošetří je praktik v sousední ambulanci.

Sokolov musel přidat na energie 12 milionů korun. Zatím

“Pro Horní Slavkov je tato dohoda velmi důležitá. Dnes je neskutečně složité zajistit lékaře i pro podstatně větší města, než je to naše. A proto jsem rád, že budou mít lidé v Horním Slavkově, Krásně i okolí zajištěnou plnou péči i po odchodu pana doktora Švejdy a bez jakéhokoliv výpadku,” zhodnotil uzavřenou dohodu starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Ocenil hlavně přístup Ambulance Penta, která s městem na převzetí péče aktivně spolupracovala a s radnicí konzultovala i připravované změny.

“Zároveň bych chtěl za Horní Slavkov poděkovat také panu doktoru Švejdovi. A to nejen za dlouholeté služby o obyvatele našeho města a okolí, ale také za to, že do posledních chvíle myslel na pacienty a pomáhal nám společně najít řešení, které umožní zajištění potřebné zdravotní péče pro lidi v Horním Slavkově,” dodal Terek.