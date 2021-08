V blízkosti Ski areálu Klínovec v lokalitě Neklid vyroste nová stanice Horské služby, kde najdou záchranáři zázemí odpovídající 21. století. Nyní využívají stanici na Božím Daru, která kapacitně už nepostačuje a s rozvojem horského cestovního ruchu se dostává za hranici svých možností.

Horská služba postaví v Krušných horách novou stanici | Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Jsem ráda, že Krušné hory zažívají rozmach cestovního ruchu a to i v letní sezóně. My na to ale musíme reagovat a investovat do bezpečí turistů, proto výstavbu nové moderní stanice podporuji. V Krušných horách naši záchranáři zvládnou až kolem 1200 zásahů ročně a k tomu potřebují odpovídající podmínky,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která se dnes přijela na chystaný záměr podívat osobně.