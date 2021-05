Se záplavou emocí se museli dnes potýkat mnozí karlovarští hospodští a restauratéři. I oni budou moci od pondělka konečně otevřít vnitřní prostory. Jenomže informace přišla velmi narychlo.

"Teď akorát právě řeším přerozdělování šichet od příštího týdne. Máme na to jen víkend, abychom se dali dohromady znovu jako tým. Ta zpráva o otevření přišla opět velmi narychlo a jsem z toho poněkud rozladěná. Samozřejmě jsem ráda, ale i já měla na příští týden nějaké plány, které nyní měním. Musím obvolat své zaměstnance, že mohou od pondělka opět přijít do práce," komentovala aktuální zprávy majitelka Sedlecké pivnice v Karlových Varech Lenka Čermáková.

Její zaměstnanci na rozdíl od jiných kolegů z branže měli štěstí, že zůstali ve stálém pracovním poměru. "Nikoho jsme nemuseli propustit, všechny jsme si nechali. Během lockdownu jsme měli otevřený takzvaný menu box. Naši stálí zákazníci nám i během pandemie zůstali věrní a chodili si pro jídlo. Jsme jim za to vděčni, protože jen díky nim jsme přežili," pokračuje podnikatelka. Právě tito hosté jsou nyní jediní, kteří si i za chladného počasí jsou schopni sednout na zahrádku. Ta v současné době funguje jen v době obědů. "Lidí je málo. A ani si jídlo v takovém zimě nemohou řádně vychutnat," poznamenává hospodská. Zatím neví, zda využije možnosti a bude žádat stát o odškodné za zřejmě nezákonné uzavření provozů. Nejvyšší správní soud se totiž domnívá, že ani v pandemickém zákoně, ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví není možné plošně uzavírat služby. "Musíme teď napnout opravdu všechny síly, abychom to znovu rozhýbali. Bude to ale těžké. Tržby už nebudou takové, a z toho mám poněkud obavy," dodává podnikatelka.

Krizi nakonec přečkala také Juliana Orbanová, majitelka karlovarské restaurace Sklípek. Její situace nebyla přitom vůbec jednoduchá. Jak Deník na konci ledna informoval, podnikatelka řešila například i problém, z čeho zaplatit povinné zálohy na energii. Tehdy musela doplatit za čtyři měsíce zálohy za 81 tisíc korun. "Měsíční nájemné mě stojí 35 tisíc korun. Jen na odvodech za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců bych měsíčně zaplatila 40 tisíc korun. Zálohy za energii mě stojí za jeden měsíc 21 tisíc. Kdybych měla zaměstnance, měsíční náklady by se pohybovaly kolem 150 tisíc, a na to prostě nemám,“ posteskla si tenkrát Juliana Orbanová.

A jak se má dnes, tři dny před otevřením restaurací? "Žádný odklad mi nedali a zálohy jsem musela všechny uhradit v plné výši. Kde jsem na to vzala? Díky kompenzacím od státu. Něco málo jsem si půjčila od maminky, už jsem jí to vrátila. Půjčovat v bance se mi nechce, protože člověk nikdy neví, co bude. Stále dlužím na nájemném. Majitelé domu jsou ale velice vstřícní a jsou ochotní mi počkat, když vidí, co se děje. Bude to těžká doba, protože mě čeká splácení dluhů," říká nyní hostinská.

Během lockdownu fungoval Sklípek jako výdejna. Její provoz nepřerušil ani teď. Tržby ze zahrádky nejsou nic moc. "Zahrádka je bída. Ani se lidem nedivím, že v takové zimě nechodí. Doufáme v návrat cizinců. Na Rusy můžeme zapomenout, snad nás spasí Němci. První vlaštovky se už u nás objevily," uzavírá podnikatelka, která zaměstná stejné lidi jako před pandemií. Musela je totiž poslat na pracovní úřad. Zatím je vezme jako brigádníky, protože si není jistá, co by ještě mohlo přijít.