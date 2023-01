Ne všude ovšem budou sledovat vyhrocené volební finále jen voliči z jednoho tábora. Konkrétním příkladem je známý karlovarský hostinec Černá Plzeň. Tam se totiž scházejí jak příznivci Andreje Babiše, tak i jeho odpůrci, a už tam došlo i na strkanici.

"Určitě budeme mít přenos se sčítáním volebních výsledků, který nabídne Česká televize, puštěný. Máme tu ale dva tábory voličů. Předpokládám, že úplně klid u nás nebude, protože už jednou se do sebe kvůli kandidátům na prezidenta naši štamgasti pustili," konstatovala matka majitele hospůdky Vlastimila Rymová Honzíková, která přiznala, že i ona má se synem ohledně kandidátů jiný názor.

Volební místnosti ve Varech jsou opět plné lidí. Zatím chodí spíše starší voliči

To v restauraci Ventura Pub Evropák, která je jen pár kroků od Černé Plzně, se sejdou spíše štamgasti jen z jednoho tábora. "Žádnou větší akci k prezidentským volbám nechystáme, ale počítáme samozřejmě s tím, že sčítání výsledků v České televizi v restauraci pustíme. Nás všechny tady zajímá, jak to dopadne. Neočekáváme, že by u nás byla nějaká mela, většina z nás včetně personálu patří na jednu stranu voličů, ti z druhého tábora budou sedět jen u malého stolu. Co jsem se bavil s komunitou pohostinských u nás ve městě, tak většina fandí tomu kandidátovi, co my," řekl provozní Ventura Pub Evropák Jiří Kaucký.

Sledovat volby v televizi se chystají ovšem i v hospodách mimo větší města Karlovarska, kde mohou být emoce ještě ostřejší než v Karlových Varech. Jak už redakce Deníku informovala, kvůli rozdílnému názoru na prezidentské kandidáty se pohádali i štamgasti v hospodě v Hájku. Právě v Hájku skončilo totiž první kolo téměř nerozhodně, a to rozdílem pouhého jednoho hlasu ve prospěch Petra Pavla na úkor Andreje Babiše. Voliči v Hájku jsou tak rozděleni na dva tábory. Výjimkou není ani hroznětínská hospoda Rafanda, kde se také sejdou jak příznivci Babiše, tak stoupenci Pavla. "Jasně, že budeme volby v televizi sledovat. Snad se nám štamgasti nepoperou, protože tu máme dva tábory. Uvidíme, jak to dopadne. Už teď je to jedna velká kovbojka," dodala vedoucí Rafandy Jana Stehlíková.