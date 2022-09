Práce pokračují na bočním objektu nádvoří. Jak se to povedlo, se může každý přesvědčit osobně v rámci prohlídek hradu. Probíhá na něm i archeologický průzkum. S malými přestávkami prakticky už od roku 1995. Nyní přišli archeologové s další zajímavou novinkou, kteří právě zkoumají. Je to původní odvodňovací systém z 18. až 19. století, zajímají se též o východní stranu hradu, kde byl pravděpodobně původní vstup do hradu.