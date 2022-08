Držitelé stotisící vstupenky obdrželi na památku tašku s reprodukcí kresby hradu od karlovarského malíře Eduarda Milky, brožuru o Anežce České a jejím působení v Lokti, děti se potěší pracovním sešitem Letem Karlovým světem s kvízy, pastelkami a omalovánkami. Prarodiče zase jistě ocení pamětní minci, vázu s erbem Lokte, plecháček na dobrý čaj, skleničku s vygravírovaným hradem na dobré víno, klíčenku, magnetky, knihu Loket v době života a vlády Karla IV. autora Vladimíra Vlasáka a další dárky z hradu Loket.

"Manželé Nosavcovovi navštěvují malebné město Loket celkem často, není se čemu divit, vždyť bydlí za bukem, hrad pak vždy při pobytech svých vnoučat. Nejvíce oceňují expozici porcelánu a věhlasný meteorit, vnuci pak expozici útrpného práva – mučírnu a draka ve věži. Rodina popřála hradu Loket mnoho úspěchů, aby byl pořád tak krásný, a tak zachovalý a stotisícího návštěvníka měl vícekrát do roka," říká ředitelka hradu Jana Těžká.

Hrad Loket slaví tedy po dvouleté odmlce další z úspěšných roků, a to jsou před ním ještě dvě velké akce. První dva říjnové dny se již tradičně koná Vinobraní s hradními přáteli vinaři a cimbálovkou z Moravy. A nelze opomenout jedinečné Vánoční trhy na hradě Lokti v době adventu 10. a 11. prosince.

"Magické číslo 100 tisíc návštěvníků na hradě Loket bude tedy opět s dvouletou odmlkou překročeno ve velké míře," dodala Těžká.

Hrad Loket je možné navštívit denně, včetně svátků, a to do konce srpna od 9 do 18 hodin, od září opět od 9 do 16.30 hodin a od listopadu pak od 9 do 15.30 hodin.