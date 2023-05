Kraslická dechovka Horalka baví lidi neuvěřitelných 65 let. Její kapelník, osmašedesátiletý Josef Novotný říká, že u nich se vždycky všude hrálo a všude zpívalo. On sám hraje na klarinet a saxofon. V kapele jsou muzikanti, kteří prošli fabrikou na výrobu hudebních nástrojů Amati. To byla značka, díky níž znal Kraslice celý svět. Letošní výročí hodlají muzikanti s Horalkou a posluchači i tanečníky oslavit v městských sadech, kde mají svou domovskou základnu.

Hrajeme déle než Olympic, říká kapelník Horalky Josef Novotný | Foto: se svolením Horalky

"Prvním kapelníkem byl v roce 1958 Honza Petrášek. Uskupení se jmenovalo Dechovka z Kraslic. Když jeli na jednu z prvních hudebních soutěží či vystoupení v Bratislavě, řekl jim pořadatel, že by si měli dát nějaké jméno. Dechovek je prý v republice mnoho. Kluci si řekli, že pochází z hor a dali si jméno Horalka," popsal současný kapelník.

Většina muzikantů Horalky hrála ve světoznámém Velkém dechovém orchestru Amati Kraslice, který dělal reklamu malému městečku a výrobě hudebních nástrojů doslova po celém světě. Po prvních úspěších ve východním bloku pronikl orchestr v šedesátých letech 20. století i do západní Evropy a USA. Orchestr byl obrovský. Jak říká Josef Novotný, bylo jich na dva autobusy. Jeho členové si kromě hraní v orchestru zakládali i své kapely jak například Horalka, Stříbrná muzika, taneční orchestr Josefa Mulače a další.

Majitelka zavalené kobyly dělá vše proto, aby se tragédie neopakovala

"Zažil jsem dirigenta velkého orchestru Karla Hájka. To byla persona, pan dirigent. Po zaniknutí velkého orchestru Amati s námi spolupracoval. Měl u muzikantů velký respekt. Když jsem ho přivedl na zkoušku, všichni byli, jak se říká, v pozoru. A ani nemusel dirigovat, stačilo jen aby tam seděl a poslouchal," vzpomíná Novotný na dirigenta, který je loňský rok opustil ve věku nedožitých 90 let.

"S Horalkou jsme dříve hráli každý víkend někde. Čechy a potom i sousední Německo. Já osobně jsem se díky muzice dostal nejdál do Japonska, kde jsme vystupovali. V Amati jsme nahlásili, že potřebujeme měsíc volno. Nakonec jsme přiletěli až za dva. To jsme si vyslechli. Dnes už každý víkend s Horalkou nehrajeme, ale stále se snažíme být na tradičních slavnostech, poutích jak v Kraslicích, tak třeba v Mlékovicích, kde jsem se narodil," říká Novotný. Pro tuto vísku pořádala Horalka i sérii benefičních koncertů v roce 2013, v době, kdy Mlékovice spláchla povodeň. Každým rokem také jezdí hrát do Křečova, rodiště hudebního skladatele Václava Bláhy, kde toto setkání pořádá rodina Malecových. Jako důkaz nespočtu koncertů v minulosti ukazuje kapelník štosy starých diářů, ve kterých je opravdu každý víkend zapsané město, kde Horalka hrála. Při této příležitosti nezapomene kapelník zmínit rodiny muzikantů.

Nemocnici v Kraslicích čeká demolice. Majitelé naznačili velké plány

"Manželkám všech muzikantů se zaslouží poděkovat za to, jak se o nás a naše děti staraly. Bez nich bychom to dělat nemohli. Bez žen a bez přátel bychom tady byli zbyteční," konstatuje Novotný. Když se lidé kapelníka ptají, jak dlouho bude Horalka hrát, říká, že netuší. "Dokud na nás chodí lidé, tak budeme hrát. Zatím je jich hodně, a to jak na plesech, tak při venkovních akcích. Důležití jsou i sponzoři, kteří nás podporují stále. Díky nim máme i zázemí v městských sadech, které jsme si před třiadvaceti lety pronajali od města. Bylo tam vše rozbité, polorozpadlé. Díky muzikantům, místním patriotům i podnikatelům a dobrovolníkům se nám to podařilo dát do kupy. Jeden čas jsme měli potíže i s chuligány, kteří nám zázemí ničili, ale to už je doufám za námi," věří Novotný.

Minulost Horalky pečlivě dokumentují a mají kroniku, kterou vytahují jen při vzácných příležitostech a rozhodně ji nikomu nepůjčují. "Kronikáři jsou další z muzikantů, můj bratr Milan a Tomáš Drda. Brácha hraje v Horalce na tubu a baskytaru a patří mezi nejstarší muzikanty. Ti nejmladší jsou z řad třicátníků. Zpěváků a zpěvaček se v kapele vystřídalo několik. Při takovém výročí se nelze ani divit. Hrajme déle než kapela Olympic. Hrajeme i písničky od nich, když chceme. Kdežto oni nehrají nic od nás," směje se kapelník.

Hrozí požár rašeliniště v okolí Přebuzi, bylo by to druhé Hřensko

Na otázku, jak vzpomíná na průřez hudební kariéry Horalky za svého téměř čtyřicetiletého působení v ní, odpovídá: "Je smutné, že dechovku jako takovou mnozí nazývali komunistickou hudbou. Tak tomu ale rozhodně není! Hrála se už za první republiky. Mám pocit, že tento druh hudby opomíjejí i média. Kde to stále ještě dechovkou žije, jsou Jižní Čechy či Morava. Přitom tento region i sousední za hranicemi byl vždycky plný tradic souvisejících s muzikou či hudebními nástroji. Přijďte na naše oslavy a uvidíte, že to pořád ještě umíme rozjet," dodává Josef Novotný.

Oslavit s Horalkou 65. let jejího vzniku mohou lidé při akci Kraslické setkání, která se koná v městských sadech v sobotu 10. června. Kromě Horalky tam vystoupí řada dalších místních umělců a také muzikantů ze sousedního Německa, odkud bude v tento den jezdit i speciální mezinárodní vlak Musikwinkel - Express z Adorfu.