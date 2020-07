Snídani pod korunami Hřebenských památných lip si přišli vychutnat všichni, kdo fandí těmto kráskám ve finále soutěže Strom roku 2020, kam postoupily.

První prázdninový den se konala komunitní snídaně pod hřebenskými finalistkami. | Video: Deník / Lucie Žippaiová

Příjemné první prázdninové dopoledne si lidé užívali. Společně posnídali dobroty, na které přispěla Nadace Via v rámci programu „Vraťme život do ulic“. Dozvěděli se potřebné informace od zástupců Nadace Partnerství, která soutěž pořádá. Obdivovali canisterapeutické leonbergery Jarouška, Karla a tříměsíčního Huga chovatele pana Stránského. Nechybělo ani žehnání. Podle slov sokolovského faráře Bauchnera, který přijel stromům požehnat, jsou ale ony spíš požehnáním pro nás. Na své si přišly i děti, které vyrobily parádního draka. „Finále Stromu roku startuje 21. července, odkdy bude možné hlasovat pro naše lípy,“ uvedla Martina Vavřínová. Do finále se z Karlovarského kraje dostala ještě borovice zvaná Černá dáma z Valče. Hlasovat na stránkách www.stromroku.cz bude možné až do 11. října.