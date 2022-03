I když už jednou obyvatelé Jáchymova řekli výstavbě stezky v oblacích - Skywalku, kterou chtějí soukromí investoři postavit na vrcholu Klínovce, v referendu jasné ne, mají o tomto záměru hlasovat znovu. Už tuto středu má o novém referendu jednat jáchymovské zastupitelstvo. Aby záměr podnikatelů Petra Zemana, majitele klínoveckého skiareálu, a Jiřího Rulíška mohl být realizován, potřebují k tomu pozemky města Jáchymov. Vloni v rámci termínu voleb do Poslanecké sněmovny lidé veřejně hlasovali, zda souhlasí s tím, aby město pozemky Skywalku prodalo. Z 998 občanů, kteří k referendu přišli, byly téměř dvě třetiny proti prodeji, konkrétně to bylo 601 hlasujících.

"To, že chystáme nové referendum, je naprosto legální. Tentokrát se jedná o nový záměr společnosti, a to na pronajatých pozemcích," potvrdil informace o plánovém referendu starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Celkově se jedná o pronájem 5800 metrů čtverečních, za které nyní Zeman platí 8 korun za metr čtvereční, tedy ani ne 50 tisíc korun ročně. "My bychom chtěli za tuto plochu, která by sloužila Skywalku, 2 234 000 korun ročně," upřesnil Grulich.

Od elektrokoloběžky začal hořet byt, hasiči zasahovali i u požárů trávy a lesa

V původním návrhu, který jde na středeční zastupitelstvo, se počítá s termínem referenda na 22. dubna. "Vzhledem k tomu ale, že v republice platí nouzový stav, který bude zřejmě prodloužen až do 4. května, tak tento termín budeme muset posunout. Uvažujeme o datu 20. května," doplnil Grulich.

"Nejde o nový záměr, jde stále o stejný projekt. Ten jsme ale přehodnotili a nabízíme, že bychom záměr realizovali na pronajatých pozemcích, což by bylo pro město výhodnější. Bližší informace k tomu ale nemám," reagoval majitel skiareálu Dolní Morava Rulíšek, který právě v této lokalitě už stezku v oblacích provozuje. "Je to tak, nabízíme městu mnohem atraktivnější možnost, a to částku téměř 112 milionů korun. Jde o peníze, které by město získalo padesátiletým pronájmem. K tomu je ale zapotřebí přičíst samozřejmě ještě inflaci," doplnil podnikatel Zeman.

Prodej se nezdařil. Město nyní v Trocnově ubytovalo 45 uprchlíků

S výstavbou Skywalku na Klínovci mají problém jak místní obyvatelé, tak i opozice. "Aby se referendum mohlo konat v tak krátkém termínu o stejné věci, musí mít jiný důvod. My si troufáme říci, že ten důvod je stále stejný. Nelíbí se nám, že vedení města chce veřejné hlasování naplánovat na dobu, kdy by k urnám přišlo málo lidí, protože je logické, že pokud se referenda konají v době voleb, je účast vyšší. Vždyť lidé už v této věci jednou rozhodli, tak proč by hlasovali znovu? Proto navrhujeme, aby se referendum konalo na podzim, kdy budou volby do obecních zastupitelstev," komentoval aktuální dění zastupitel Michal Baláž. Nevylučuje, že pokud zastupitelé neakceptují konání referenda na podzim, obrátí se například na ministerstvo vnitra. "Také bychom se pak bránili soudní cestou," dodal Baláž.

Místní odpůrci se obávají, že kvůli Skywalku by došlo k nárůstu dopravy a že by měl i další negativní dopad na krajinu. "V projektu SkyWalku nevidím dlouhodobě žádné pozitiva. Přinese nám to akorát problémy. Doba se změnila. Krušné hory mají stále svou panenskou přírodu a lidé sem jezdí právě kvůli ní a že tu není tolik turistů. Výstavba SkyWalku a atrakcí kolem nenávratně změní ráz nejvyššího vrcholu Krušných hor – Klínovce," uvedla už před časem opoziční jáchymovská zastupitelka Lada Baranek.

Bečovský zámek nabídl útočiště ukrajinským ženám a jejich dětem

A jak o projektu hovořili lidé při říjnovém referendu? "Jsem rozhodně proti Skywalku. Měli bychom si tady uchovat více přírody a brát v potaz, že jsme v UNESCO. Jsem starousedlík a horal a toto je můj názor," poznamenala Kateřina Dondová a pokračovala: "Mně ani ten Skywalk jako takový nevadí. Ale vadí mi, že k tomu prodáváme potřebné pozemky, a že už město nebude mít vliv na jejich případné využití. Rozprodali jsme kdeco, teď se lázně prodaly Arabům. Kdyby město pozemky pronajalo, tak by mi to tolik nevadilo." Podobný názor měla i Kateřina Doufníková. "Město nepotřebuje takovou atrakci, jsem proti Skywalku. Myslím si, že městu to nic zásadního nepřinese," konstatovala Jáchymovačka.