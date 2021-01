Karlovarsko

Ve dnech 3. až 11. července bylo v bezmála stovce českých kin promítnuto 16 filmů v rámci unikátní přehlídky, kterou připravil organizační tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. „Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi,“ řekl tehdy Jiří Bartoška jako ředitel MFF.

Jeden z nejznámějších karlovarských hotelů, Imperial, znovu zahájil provoz. Imperial se kvůli koronaviru v dubnu zcela uzavřel, v té době tak propustil více než tři sta lidí. Finanční situace managementu byla natolik špatná, že zaměstnanci dokonce nedostali ani odstupné. Hotel znovu otevřel v sobotu 1. srpna.

Sokolovsko

Do Sokolova přijela národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Přijela na pozvání starostky Renaty Oulehlové a zapojila se nejen do porady integrovaného záchranného systému, ale vyrazila i do sociálně vyloučených lokalit. Návštěva Jarmily Vedralové v Sokolově vyplynula z jejího zájmu dostat se takříkajíc co nejvíce do terénu.

Nad Kraslicemi začala každý den kroužit dvě letadla. Letecké vápnění lesů začalo v lokalitách poškozených dlouhodobým vlivem emisí v Krušných horách. Používá se k tomu přírodní materiál – drcený vápnitý dolomit. Nahrazují se tak chybějící živiny v půdě, tedy hořčík a vápník.

Chebsko

Letitý „šuplíkový“ projekt se podařilo zrealizovat v Mariánských Lázních. V městském parku pod tenisovými kurty v Anglické ulici vznikla nová vodní plocha.

Průmyslový park II, který měl vzniknout v Chebu, zůstane bez hal. Investor, jenž tam chtěl začít stavět, ustoupil od miliardového záměru kvůli pandemii.

Výrobce hudebních nástrojů Strunal Schönbach v Lubech u Chebu ukončil svou činnost. Firma se už nějakou dobu prala s finančními problémy, v červnu letošního roku pak Krajský soud v Plzni vyhověl návrhu společnosti a přeměnil schválený reorganizační plán firmy v konkurz. Společnost stále držela naději, že se podaří podnik nastartovat. Nestalo se tak.