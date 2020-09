Vedení města připravilo vouchery, kterými se slevou zvalo hosty na návštěvu Karlových Varů. Ty nyní končí. Myslíte si, že ani podzim nebude pro lázně problematický a hosté budou stále přijíždět?

Léto se skutečně podařilo zaplnit, a to opravdu z 90 procent českými návštěvníky. To, co jsme si předsevzali, se nám díky kampani a voucherům povedlo. Dokonce i některé uzavřené hotely v průběhu léta otevřely, a do práce se tak mohly vrátit stovky zaměstnanců. Naše kampaň nyní pokračuje i na podzim, chystáme další kulturní programy, tak aby i podzimní měsíce byly obsazeny. Bohužel nám stále chybí zahraniční klientela, a to zejména v segmentu vyšších kategorií ubytovacích zařízení. Jak jsme avizovali již v průběhu května a června. Sezóna se v Karlových Varech rozjede až od roku 2021 a stále více se tento scénář zdá realistický.

V rámci všech pobídek, aby čeští hosté do lázní přijeli, připravilo město i bohatý kulturní program. Povedl se? Kolik do něj město investovalo?

Samotná kampaň by byla k ničemu, pokud by návštěvníci neměli za čím jezdit. Je potřeba, aby město mělo také co nabídnout, jak návštěvníky uspokojit. A to se podařilo nejen díky voucherům a Karlovy Vary Region card, ale také díky Karlovarskému kulturnímu létu, které jsme zahájili koncertem KSO 3. července a bylo ukončeno 29. srpna koncertem Lenny.

Stálo 6,8 milionu korun. Tato částka byla nejen za umělce na pátečních a sobotních koncertech, ale také za workshopy pro děti, hrané prohlídky, za vystoupení místních umělců, kterým jsme věnovali každou středu. Aktivit bylo skutečně mnoho a odehrávaly se prakticky po celém městě. Pro každého Varáka i návštěvníka bylo vždy něco připraveno. Záleželo jen na jeho chuti, co si vybere. Děkujeme tedy všem českým návštěvníkům, kteří neváhali a přijeli nás podpořit. Někteří tak znovu objevili Karlovy Vary a já věřím, že budou jezdit opakovaně.

Nyní začíná podzimní kulturní program, kolik peněz město na tyto akce uvolnilo? Jaká opatření chystáte v souvislosti s pandemií?

V průběhu září je opět připravena spousta akcí. Začali jsme už víkendem 4. až 6. září, tradičně přivítáme Folklorní festival či Porcelánové slavnosti u Grandhotelu Pupp. Už poněkolikáté proběhne v Karlových Varech také VARY Good Fest, spojený s dětským dnem. Hokejová legenda Dominik Hašek postaví vedle areálu festivalu v ulici Máchova obří vodní skluzavku, na hlavním pódiu budou dětská divadla, kolotoče a mnoho dalších atrakcí. Nebude chybět hudební workshop. Vrcholem VARY Good Festu se stane vystoupení Miro Žbirky a promítání jeho nového filmu MEKY. Po několika letech se vrací také Romantická plavba, kdy je možné sjet řeku Teplou, a to od hotelu Green Paradise na Březové až k hotelu Thermal. I tato akce je mezi místními oblíbená, neboť možnost zapůjčení raftu je beznadějně vyprodaná. O dalším víkendu, tedy 11. až 13. září, proběhne další ročník Vary ZÁŘÍ a bude opět nabitý programem. Nejenže bude možné vidět nejrůznější světelné projekce, festival bude doplněn i o zajímavé gastronomické speciality ve formě foodtrucků. Promítat se bude v pátek a sobotu vždy od 21 hodin. Stanovišť je několik – ALžbětiny lázně, hotel Thermal, městské divadlo a další.

O víkendu 26. září chystá KV Arena koncert Lucie Bílé. Ve skateparku v Bohaticích se uskuteční kulturně-společenská akce Swipe the floor vol. 4. Projekt propojuje základní elementy streetové kultury – break dance, skating, street dance, graffiti, DJing, koloběžky, in-line a parkour. Celková částka, kterou město a NADACE města na dané akce uvolnily, činí cirka tři miliony. Na všechny tyto akce jsme připraveni i ve smyslu všech hygienických doporučení.

Připravujete ještě nějaké benefity, které by mohli využít podnikatelé? Máte od nich odezvu na kroky, kterými se jim město snažilo zmírnit ekonomickou koronavirovou krizi?

Odezvy máme pozitivní. Opatření, které zastupitelstvo v průběhu května k podpoře cestovního ruchu a lázeňství přijalo, se ukázalo jako odvážné a správné. Nešlo jen o samotné provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, ale také drobné obchody, či navazující služby. Spousta provozovatelů, například Motýlí dům, zámek Bečov, Loket, muzea, Porcelánové prohlídky v Thunu, hlásila masivní nápor návštěvníků. Nyní před námi stojí další těžké období. Končí doba prázdnin a masivnějšího cestování. Věříme, že i podzim se nám alespoň díky chystaným akcím podaří zvládnout.