Do neskutečných potíží se nyní dostal Jezdecký klub Stará Role (JK), který má dlouhé roky od města Karlovy Vary ve výpůjčce jezdecký areál poblíž starorolského vysílače. Dostal z prostorů od města výpověď a měl by ho vyklidit do pátku 30. září. Redakce Deníku obdržela v této souvislosti v sobotu večer po oznámení výsledků voleb anonymní informaci. "Eva Chromcová, která byla zvolena novou zastupitelkou města za SPD, je podezřelá z dotačního podvodu, je s městem ve sporu a je na ni podáno trestní oznámení. Ověřte si to na magistrátu, je to v souvislosti s pozemky, které užívá Jezdecký klub Stará Role," psal anonym, který na výzvu redaktorů odmítl prozradit svou identitu. Chromcová, která je jednou ze zakladatelek klubu, je totiž navíc jedním ze dvou kandidátů, jež postupují do druhého kola senátních voleb.

Redakce Deníku tedy začala zjišťovat, co se kolem Jezdeckého klubu vlastně děje. Prvotní odpovědí města bylo, že do jezdeckého klubu byla na základě podnětu poslána kontrola a udělán audit, které ale dopadly ve prospěch JK. "Nebylo shledáno, že by došlo k nějakému pochybení. Zjistilo se ovšem, že smlouva o výpůjčce mezi městem klubem je neplatná," informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Jak se redakci podařilo zjistit, celá záležitost s výpovědí je velmi podivná a zastupitelům, kteří o tom rokovali začátkem září, nebylo na tomto jednání řečeno všechno. Podle Chromcové za tím stojí lidé, kteří mají o jezdecký areál zájem. Na zastupitelstvu totiž padla informace, že JK dostal výpověď na základě smlouvy, která se ukázala neplatná. Skutečným důvodem má být ovšem fakt, že JK bez vědomí a svolení města podnajal rybník v areálu třetí osobě, což ovšem Chromcová odmítá. "Kdybychom něco takového udělali, proč tedy kontrola u nás nic takového nezjistila?" říká Chromcová.

"Rada města dostala dopis, kde jsme byli vyzváni ke kontrole v klubu. Interní audit neshledal žádné problémy. Zároveň jsme nechali zkontrolovat i smlouvu," začala na zastupitelstvu 6. září diskusi na toto téma primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). "Já si k tomu nechala zpracovat i stanovisko nezávislé právní kanceláře, a to stanovisko je takové, že jezdecký klub je zde neoprávněně, že by se měl vypovědět smluvní vztah, protože je z nějakého důvodu nefunkční. Nezávislá kancelář potvrdila můj názor a při kontrole smluv a dodatku bylo zjištěno, že například záměr výpůjčky ani dodatek smlouvy nebyly zveřejněny na úřední desce a že na dokumentech nesedí podpisy. Na základě toho jsme konstatovali, že smlouva z roku 1998 je absolutně neplatná. Bude se to muset řešit dost výrazně, těch variant je spousta a výpověď už odešla. Pojďme to vzít jako informativní krok, je to ukončení vztahu s tím, že se bude muset narovnávat a bude to opravdu právně náročné," vysvětlovala na zastupitelstvu právnička magistrátu Dana Sárová. O tom, že by důvodem k výpovědi byl nepovolený podnájem, se vůbec nezmínila.

"My tu nikdo nechceme jezdecký klub z areálu vystrnadit. Musíme to ale znovu vyvěsit jako záměr výpůjčky. Budou vypsány nové požadavky. Nejsme určitě proti tomu, aby zde dále fungovali. Mohou se do záměru přihlásit. Nevíme, zda se přihlásí i někdo jiný. To se uvidí až pak," prohlásila primátorka.

Zastupitelé z řad KOA Michaela Tůmová i Jiří Klsák upozornili, že na vině kvůli neplatné smlouvě je ale město, nikoliv JK. "Nelíbí se mi, že bude vypsán záměr. Co když vyhraje konkurence? Ten klub tam sídlí už 60 let," uvedl Klsák. "My ten záměr musíme vyvěsit. Pak je na radě města, koho vybere," reagovala Pfeffer Ferklová.

Jak už bylo řečeno, skutečným důvodem výpovědi není ovšem špatná smlouva, ale její údajné porušení. Radní už 28. června totiž rozhodli, že JK výpověď dostane na základě toho, že komerční využívá areál bez předešlého souhlasu města. Kontrolu poslal a navíc i trestní oznámení na JK podal jako jeden ze dvou oznamovatelů podnikatel Jiří Škarda, který vlastní stáj v Kolové. Jak magistrát tak i policie neshledaly ze strany ale JK pochybení. "Jádrem celého sporu je rybník, který využívají rybáři, a s některými z nich jsme se nakonec ve zlém rozešli. Za to platili členské příspěvky. Tím porušením smlouvy mělo být, že rybník bez souhlasu od města podnajímáme. Tak to ale není. Žádný nájem nevybíráme, rybáři platili za rok v příspěvcích celkem 8 tisíc korun, to je pro každého z nich tisícovka. Šlo o příspěvky, nikoliv podnájem, a vše máme řádně vyúčtováno," poznamenala Chromcová.

Tak to stojí i v důvodové zprávě rady města. V ní se píše, že Škarda s dalším rybářem Stanislavem Škrobáčkem chtěli rybník do pachtu, což jim ale radnice neumožnila, protože rybník je předmětem výpůjčky pro JK. Důvodem jejich žádosti byl fakt, že mezi JK a rybáři došlo k ukončení dohody, na základě níž mohli vodní plochu využívat za roční příspěvek 8 tisíc korun. "Současně s žádostí doložili příjmové doklady vystavené jezdeckým klubem na výši 8 000 korun jako členské příspěvky nebo klubové příspěvky za jednotlivé roky," píše se v materiálech rady města. Rada města sice rozhodla o výpovědi, ale že je smlouva neplatná, se dozvěděli radní až následně.

"Já vám na spor s jezdeckým klubem odpovídat nebudu, protože tam probíhá vyšetřování. Že bylo ukončeno? Tak to máte špatné informace, protože já jsem dal podnět i na GIPS a státnímu zástupci. My máme totiž dohodu s klubem o využívání rybníku, a za to jsme platili osm tisíc ročně. To nebyly členské příspěvky, ale nájem. Nikdy jsme ani nebyli členy. Máme na to originály. Kdyby nás klub nechal vylovit ryby, co jsme tam za 250 tisíc korun nasadili, tak by byl klid," reagoval Škarda.

Chromcová dál trvá na tom, že oněch 8 tisíc korun byly příspěvky. "Vždyť je máme zaregistrovány v přihláškách. A co se týče výlovu, máme dokonce dodejku na to, že jsme výlov ryb umožnili," konstatovala kandidátka na senátorku.

Navíc dodává, že pokud je smlouva neplatná, nikdy nemohli porušit žádný článek, protože vlastně smlouva o výpůjčce neexistuje. "Všechny kontroly, audity, které začaly už vloni, neshledaly nic nezákonného. Hodlám se bránit. Pan Škarda napsal před volbami řadu věcí, aby mě poškodil, že jsem podvodnice a podobně. Nenechám si to líbit a podávám na něj trestní oznámení," uzavřela.