Autorkou návrhu, který se z Ježíškova městečka rozletí do celého světa na pohlednicích, vánočních přáních i dopisnicích, je Věra Marešová.

Na originálním vánočním razítku v minulých letech nechyběl například Ježíšek, vánoční hvězda, věnec nebo kometa, klasické atributy vánočních svátků.

O tom, že vánoční razítko se těší velké oblibě mezi dětmi i sběrateli, svědčí destinace, kam zásilky s příležitostným razítkem putují.

Daniela Tautermannová z Infocentra Boží Dar upřesňuje: „Pravidelně putují vánoční přání z naší Ježíškovy pošty do Německa, Rakouska, Polska, Ruska, ale také do zámoří. Vánoční razítko připojujeme na dopisnice také pro adresáty z USA, Kanady, Číny nebo Austrálie.“

Adresa Ježíškovy pošty:

Vánoční pošta Boží Dar 1

362 62 Boží Dar

Příležitostné razítko je pro pracovníky Pošty Partner také fyzicky náročnou činností. Rekordních 386 kilogramů v Ježíškově městečku v Krušných horách orazítkovali v roce 2016, v koronavirovém loňském roce 2020 to bylo 347 kg.

Také pro vánoční poštu bylo nutno přijmout opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Pracovníci Pošty Partner nosí roušky a se zásilkami a ručním příležitostným razítkem pracují v rukavicích.

Od 1. do 23. prosince můžete vánoční razítko získat i vy. 5 kroků jak správně postupovat.

1. Napište Vaši pohlednici, vánoční dopis nebo přání Vašim blízkým nebo známým.

2. Napište na Vaši zásilku určenou k orazítkování cílovou adresu.

3. Ofrankujte Vaši zásilku poštovní známkou odpovídající poštovnému do místa určení.

4. Váš pohled, dopis nebo přání vhoďte osobně do Ježíškovy schránky na Božím Daru nebo zašlete v obálce na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar.

5. Vaši vánoční zásilku orazítkují pracovníci Infocentra a Pošty Partner od 1. do 23. prosince příležitostným vánočním poštovním razítkem a odešlou zpět na Vámi uvedenou adresu.

Infocentrum Boží Dar