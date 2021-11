Na razantní nárůst nákladů, především pak u plynu, elektřiny a nafty, budou muset zřejmě už od 1. ledna reagovat provozovatelé linkové dopravy v Karlovarském kraji. Zatímco mariánskolázeňští pasažéři si možná připlatí až o 45 procent více, Karlovaráci mají štěstí. Jednateli Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV) Lukáši Siřínkovi se totiž podařil výhodný obchod, díky němuž cestující v karlovarské městské hromadné dopravě (MHD) nezaplatí v této složité době ani o korunu navíc. 70 procent autobusů zdejší MHD jezdí na plyn. "Podařilo se nám zafixovat ceny plynu na cenu nižší než v letošním roce. Smlouvu máme na dva roky, platí tedy až do roku 2023, a díky tomu se zdražením jízdného zatím nepočítáme," vysvětlil jednatel DPKV Siřínek.

I když 30 procent autobusů stále jezdí na naftu, podle Siřínka jsou ovšem právě ty na plyn v provozu upřednostňovány s ohledem na výhodnou fixaci. "Samozřejmě, že nejde o jen zvyšování nákladů směřujících do dopravy, ale i další položky, na které musí naše společnost reflektovat a které by se do ceny jízdného mohly prolnout. Máme ale příslib od vedení radnice, že ostatní náklady by mělo pokrýt město," dodal šéf DPKV.

Horší situace je ale v Městské dopravě Mariánské Lázně (MDML), která využívá především trolejbusy poháněné elektřinou. "Vstupy se zvedají dost dramaticky a nám nekončila smlouva na odběr elektřiny tak, abychom ji mohli výhodně zafixovat. Musíme na to pochopitelně reagovat, všichni se na to připravují. Zatím jsme to nepočítali, ale předpoklad je nárůst jízdného až o 45 až 50 procent. O kolik to nakonec bude, budeme samozřejmě řešit s vedením města. Zdražení zřejmě přijde už od 1. ledna," informoval jednatel společnosti Vladimír Nedvěd.

Na zvyšující se náklady bude reagovat samozřejmě i provozovatel linkové dopravy Ligneta nebo společnost Zepra, která zajišťuje dopravu kolem Bochovska na Karlovarsku. Oba dva přepravci se shodují, že zatím vyčkávají na pokyny ministerstva dopravy a aktuální ceník, podle něhož se musí řídit. "Cenový výměr vychází většinou na začátku prosince, takže je otázkou, zda na to stihneme reagovat. Pokud ano, pak bychom zdražili už od 1. ledna. Ta situace není dobrá, cena nafty vzrostla od září o sedm procent a nejde jen o ni. Některé komodity se zvedají o pár procent, některé naopak až o desítky. Jen za poplatek, díky němuž můžeme vjet na terminál Dolního nádraží v Karlových Varech, se zdražil například o 50 procent," konstatoval předseda představenstva firmy Ligneta René Roubík, který odhaduje, že nárůst jízdného bude zřejmě více než o deset procent.

To na zmíněných 10 procent vidí zvýšení cen jízdenek Markéta Ernekerová ze společnosti Zepra. "Budeme muset reagovat na zvyšování nákladů, ale ještě čekáme na ceník od ministerstva. Nyní stojí přímý spoj z Bochova do Karlových Varů 36 korun, od nového roku to bude už asi 40," dodala.