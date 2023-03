V České republice existují i vulgárně znějící příjmení. Jako příklad lze uvést dva pány z Moravskoslezkého kraje. S příjmením Kokot, to zřejmě neměli v životě lehké. Taková příjmení v kraji nejsou, jeden z oslovených však zavzpomínal na studentská léta v Aši, kde tehdy do školy chodila i slečna Píčová.

"Příjmení Protivný mi přijde zcela normální. Jde o přídavné jméno a stejné jako například Zmrzlý, Krásný nebo Tvrdý, což jsou lidi, které také znám. O změně svého příjmení jsem nikdy nepřemýšlel. Předkové jsou z Polabí a do Kraslic tohle příjmení přinesl můj táta, který sem šel za prací," říká Luboš Protivný. Má i úsměvné vzpomínky. "Když jsem zavážel pivo do Chomutova, ve skladu jsme se nasmáli. Předával totiž Protivný a přebíral Šťastný," vzpomíná. Neopomněl ani studentská léta na ašské průmyslovce, kde tehdy spolu s ostatními spolužáky obdivovali jednu ze studentek. "Byla to nádherná holka, hrála házenou a jmenovala se Píčová, to člověk nezapomene," dodává. Zatímco on nikdy o změně svého příjmení nepřemýšlel, jeho syn a synovec se přejmenovali. Jejich manželky tak přišly o možnost představovat se jako Protivná, což jim zřejmě až tolik vadit nebude.

Výzkum: Podnikatelské prostředí v Karlovarském kraji je nejvýhodnější v Sokolově

Hrdý na své příjmení je i Radek Peklo z Kraslic. "Ani já jsem nikdy nepřemýšlel o změně příjmení," říká. Mnoho z jeho známých mu přezdívá pekelník, což mu vyhovuje. V republice nosí toto příjmení 51 lidí, z toho dva v našem kraji. Jeden z nich v Kraslicích, druhý v Ostrově. K jeho příjmení se váže i jedna historka z dřívější doby. Jeden ze sousedů, tehdy malý kluk, bydlel ve stejném vchodě a jezdil domů zásadně výtahem. Důvod byl prostý. Bál se chodit po schodech kolem dveří na nichž bylo napsáno Peklo," vzpomíná.

V Kraslicích spolu s panem Peklem žije i pan Anděl. Nositelů tohoto nebeského příjmení je v kraji 31. Dále, aniž by o tom tušili, mohou se v regionu potkat Život a Smrt. Ti druzí převažují. Je jich 7, zatímco pánové s příjmením Život jsou dva.

Řemeslníci nejsou a zřejmě ani nebudou. Chybí motivace i vzory z rodiny

Úsměvnou historku si vybavuje i Jindřich Zmrzlý z Kraslic. "Když jsem se stěhoval do svého současného bydliště, bydlel zde přede mnou pan Hluchý. O patro níž zase Tvrdý. Když naše příjmení někdo řekl najednou bylo to úsměvné. Sranda byla i tehdy, když se potkali v Kraslicích Zmrzlý, Studený, Mráz a Horká. Otec zase vzpomíná na vojenskou hudbu v Písku, kde se sešli dva kapelníci. Jeden byl Křen a druhý Řepa," vzpomíná Zmrzlý. Bez problémů se domů může jistě vrátit i pan Nechoďdom z Kraslic, i když by si mohl leckdo dle příjmení myslet něco jiného. V regionu žijí dokonce tři a jsou jedinými nositeli tohoto příjmení v republice. Jediným v kraji je pan Bahno. V republice je pak mužů s tímto příjmením celkem 12.

Zřejmě nejhorší příjmení však tvoří ta, která jsou sama o sobě vulgární. Nebo mohou u někoho tento dojem vyvolat. Již zmíněná nositelka příjmení Píčová není sama. V České republice jich statistici napočítali 68. Dalších 13 mužů zase nosí příjmení Hajzl a v Moravskoslezském kraji najdeme dokonce dva, kteří se podepisují jako Kokot, protože je to jejich příjmení.